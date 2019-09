Būvkompānijas KNAB apkampienos; kam pieder šie uzņēmumi

Zem Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja (KNAB) un Konkurences padomes (KP) lupas ir nonākusi būvniecības nozare. Šajā nedēļā viens otru ir apciemojuši gan KNAB un KP darbinieki, dodoties pie būvniecības uzņēmumiem, gan būvkompāniju pārstāvji, atrodot laiku iegriezties attiecīgo iestāžu telpās. Portāls "Delfi" apkopojis, kam pieder būvuzņēmumi, kuri šobrīd nonākuši KNAB un KP uzmanības lokā.

Jau vēstīts, ka gan KNAB, gan KP interesi piesaistījuši tādi būvniecības uzņēmumi kā "ReRe grupa", "Merks", "Skonto būve", "Arčers", "Binders", "LNK Group", "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate", "Monum".

"Skonto būves" patiesais labuma guvējs ir Rihards Rāvis, Gunta Rāvja – iepriekšējā īpašnieka – dēls, liecina "Crediweb.lv" dati. Jāatgādina, ka šā gada 19. jūlijā "Skonto" grupas uzņēmumu vadību pārņēma Rihards Rāvis, kurš iepriekš ieņēma grupas uzņēmumu attīstības vadītāja amatu. Vienlaikus viņš kļuva arī par grupas uzņēmumu kapitāla daļu turētāju. Tas notika neilgi pēc tam, kad KNAB 8. jūlijā paviesojās "Skonto būvē". KNAB darbinieki veica procesuālas darbības Gunta Rāvja birojā un dzīvesvietā. Rāvis tika aizturēts un uz laiku atradās izolatorā. Tiek minēts, ka, iespējams, šajā kriminālprocesā kukuļošana saistīta ar LU Akadēmiskā centra topošās Rakstu mājas būvniecību. KNAB izmeklētajā kriminālprocesā tika aizturēta Latvijas Universitātes (LU) rektora vietniece Baiba Broka (VL-TB/LNNK) un uzņēmēji Guntis Rāvis un Ivars Millers.

Interesanti, ka AS "ReRe grupa" patiesie labuma guvēji oficiālos reģistros nav norādīti, līdzīgi tāpat kā "ReRe būvei", kas 100% pieder iepriekš minētai akciju sabiedrībai. Vienlaikus jāatzīmē, ka, piemēram, SIA "Re & Re", kas dibināta 1993. gadā, ir četri dalībnieki, kuriem katram pieder 25% uzņēmuma daļu, – Ainārs Pauniņš, Didzis Putniņš, Marģers Bitmetis un Egīls Bērzups. Gan Pauniņš, gan Putniņš darbojas arī "ReRe grupas" padomē, tāpat tajā ir Mārīte Straume un Andis Sils, liecina "Crediweb.lv" dati.

"Merks" īpašniece ir Igaunijas kompānija "Osauhing Merko Investments". Uzņēmuma māteskompānijas akcijas tiek kotētas "Nasdaq' biržā, kuras informācija liecina, ka lielākais tās īpašnieks ar 72% akciju ir AS "Riverito". Tās lielākais īpašnieks savukārt ir Tomass Annuss (Toomas Annus).

"Arčers" vienīgais patiesais labuma guvējs ir Armands Garkāns. Viņš ir arī viens no trim patiesajiem labuma guvējiem uzņēmumā "Binders". Uzņēmumā Garkāns kontrolē 40% daļu, pa 30% – Alvis Tanbergs un Normunds Luste, liecina "Crediweb.lv" informācija.

SIA "LNK" īpašnieki ir Milovu ģimene – Aleksands un Nataļja Milovi. Uzņēmuma vadībā darbojas īpašnieku dēli – Artjoms un Vadims Milovi, kā arī paši īpašnieki u.c. speciālisti. Jāatgādina, ka pagājušajā nedēļā būvniecības uzņēmuma AS "Latvijas tilti" vadībā – gan valdē, gan padomē, notika apjomīgas izmaiņas, ziņoja "Lursoft" Klientu portfelis. "Latvijas tilti" ir viens no "LNK" grupas uzņēmumiem. Uzņēmuma valde tika nomainīta pilnībā. Amatus atstāja līdzšinējais valdes priekšsēdētājs Valērijs Gorjuns un valdes locekļi Andrejs Bočkarjovs, Aleksandrs Stasens un Regīna Vitrjaka. No jauna uzņēmuma valdē iecelts tikai viens valdes loceklis – Vadims Kolosovs. Arī padomē notika izmaiņas – padome samazināta no pieciem līdz trim locekļiem. Padomes priekšsēdētāja amatā atkārtoti apstiprināts Aleksandrs Milovs, padomes priekšsēdētāja vietnieku amata saglabāja Vadims Milovs, bet padomes locekļa amatu – Davids Lipkins. Savukārt padomes locekļi Pāvels Broitmans un Gegams Hanamirjans atstāja savus līdz šim ieņemtos amatus.

"Ceļu būvniecības sabiedrības "Igate"" īpašniece ir SIA "Igate-M", tās līdzīpašnieki savukārt ir Madars Radželis (50%), Māris Peilāns (40%) un Eva Peilāne (10%). Kā patiesie labuma guvēji norādīti Radželis un Peilāns. Jāatzīmē, ka "Igate-M" šā gada 23. augustā anulēta ar PVN apliekamās personas reģistrācijas apliecība, liecina "Crediweb.lv" dati.

"Monum" patiesie labuma guvēji ir Māris Ozoliņš un Gatis Logins, kas nodrošina savu kontroli caur diviem uzņēmumiem – "Mon 1" un "GL Development".