BVKB: ziemas degvielas kvalitāte Latvijā bijusi laba

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) sešu mēnešu laikā veicis 170 tirdzniecībā esošās dīzeļdegvielas un benzīna marku Nr. 95 un Nr. 98 paraugu noņemšanu un testēšanu akreditētā laboratorijā. Šajā laika posmā konstatētas četras degvielas neatbilstības.

BVKB degvielas kvalitāti turpinās novērtēt arī vasaras sezonā, informē birojā.

Laika posmā no 2020. gada novembra līdz 2021. gada aprīlim BVKB 170 dīzeļdegvielas un benzīna kvalitātes pārbaudes veiktas 63 degvielas uzpildes stacijās (DUS) visā Latvijas teritorijā, iepriekš nebrīdinot uzņēmumus.

Birojs pārliecinājies, ka kopumā ziemas degvielas kvalitāte Latvijā ir laba. Atklāti tikai četri gadījumi (divi 98. markas benzīna, viens 95. markas benzīna un viens dīzeļdegvielas paraugs), kad noņemtie paraugi neatbilda noteiktajiem standartiem. Neatbilstības bija saistītas ar nepietiekama bioetanola īpatsvaru, paaugstinātu pētniecisko oktānskaitli un neatbilstību ziemas dīzeļdegvielai izvirzītajām prasībām.

BVKB turpinās vērtēt degvielas kvalitāti, līdz 2021. gada beigām testējot kopumā 300 degvielas paraugus. No tiem 150 paraugus paredzēts noņemt vasaras sezonā, bet 150 – ziemas sezonā pēc nejaušības principa 100 DUS visā Latvijā.

Degvielas kvalitātes testēšana notiek akreditētā laboratorijā, atbilstoši 2002. gada 1. janvāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 322 "Noteikumi par benzīna un dīzeļdegvielas atbilstības novērtēšanu", kas nosaka kvalitātes rādītājus Latvijas tirgū piedāvātajām degvielām, ko izmanto autotransporta līdzekļu dzinēju darbināšanai, ņemot vērā šo dzinēju tehniskās prasības saistībā ar veselības un vides aizsardzību.

Tāpat katru gadu BVKB sagatavo degvielas kvalitātes pārskatu par iepriekšējo gadu, kas balstīts uz degvielas paraugu testēšanas rezultātiem, un iesniedz to Eiropas Komisijai, kā to pieprasa Direktīva 98/70/EK par benzīna un dīzeļdegvielas kvalitāti. Autotransporta ietekmes uz vidi mazināšana ir viena no Eiropas Savienības klimata neitralitātes politikas ieviešanas galvenajām prioritātēm.

BVKB nodrošina transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzību un kontroli, veicot degvielas kvalitātes monitoringu – noņemot un testējot degvielas paraugus akreditētā laboratorijā.