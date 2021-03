CAA: mēneša beigās iebraucēju skaits no trešajām valstīm varētu sasniegt 3000

Nedēļā no 29.marta līdz 4.aprīlim Latvijā no trešajām valstīm plānoti 62 ielidojošie reisi ar apmēram 3100 pasažieru, no kuriem tranzītā dosies aptuveni 930, informēja Civilās aviācijas aģentūras (CAA) pārstāvis Aivis Vincevs.

Viņš pauda, ka nākamnedēļ, no 15. līdz 21.martam, pašlaik nav plānots neviens ielidojošs reiss no trešajām valstīm, ņemot vērā, ka aviokompānijas vēl gaida precīzus nosacījumus personu ieceļošanai Latvijā. Savukārt nedēļā no 22. līdz 28.martam paredzēti astoņi reisi jeb apmēram 400 iebraucēju, no kuriem tālāk tranzītā dosies 120.

Kā ziņots, valdībā otrdien tika lemts no 17.marta ļaut atsākt gaisa pārvadājumus uz un no trešajām valstīm. Vienlaikus tiek saglabāts nosacījums, ka ir aizliegta nebūtiska ceļošana no trešajām valstīm uz Latviju.

Kā iepriekš norādīja CAA, Latvijā starptautiskie pasažieru pārvadājumi uz trešajām valstīm bijuši aizliegti kopš pagājušā gada 17.marta, kad uz laiku tika atcelti visi starptautiskie lidojumi. Vienīgais īslaicīgais izņēmums bijis Gruzija, uz kuru ES uz laiku atļāva lidojumus, tomēr izmaiņas Latvijas normatīvajos aktos par lidojumiem uz trešajām valstīm nav veiktas kopš pandēmijas sākuma 2020.gada martā.

Lidosta "Rīga" pagājušajā gadā apkalpoja 2,011 miljonus pasažieru, kas ir par 74,2% mazāk nekā 2019.gadā.