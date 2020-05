'Carlsberg' Latvijā ievieš videi draudzīgās sešpakas – miestiņa bundžas satur līme

Kompānija "Carlsberg Group" Latvijas tirgū sākusi piedāvāt "Snap Pack" sešpaku. Šis igtspējīgais iepakojuma risinājums savieno alus bundžas ar īpaši izstrādātiem līmes punktiņiem, aizvietojot ierasto plastmasas iepakojumu.

"Carlsberg", strādājot pie mērījumu apzināšanas, auditu rezultātā secinājuši, ka apmēram 40% negatīvā ietekme ir no iepakojuma vien. Ar "Snap Pack" inovāciju plastmasas atkritumi pasaulē tiks samazināti par vairāk nekā 1200 tonnām gadā, kas atbilst 60 miljoniem plastmasas maisiņu, portālam "Delfi" sacīja AS "Aldaris" mārketinga vadītāja Inga Berkoviča.

"Mūsdienās uzņēmumiem ir vairāk jādomā ne tikai par pašu produktu, bet kādu iespaidu tas atstāj uz dabu – sākot ar ražošanas procesu, līdz brīdim, kad produkts ir izmantots – kas pēc tam paliek pāri? "Snap Pack" dod iespēju sniegt saviem klientiem iespējams labāko alu pasaulē, samazinot negatīvo ietekmi uz vidi. Šis viens risinājums samazina plastmasas izlietojumu multipakām par 50-76%," sacīja Berkoviča.

"Snap Pack" esot trīs gadus ilgas pētniecības projekta rezultāts, sadarbojoties ar ārējiem partneriem. Inovatīvais risinājums nodrošina, ka bundžas labi turas kopā un neatdalās, kad iepakojumu pārvieto, piemēram, nes no veikala, taču pie nepieciešamības tās ir viegli atdalāmas viena no otras.

Jaunā inovācija ir daļa no "Carlsberg" "Together Towards ZERO" ilgtspējas programmas. Jau iepriekš vēstīts par papīra alus pudeļu prototipu, draudzīgāku etiķetes tinti un citiem inovatīviem jaunumiem.

"Aldaris" 2018. gadā strādāja ar 27,073 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 20,6% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas zaudējumi saruka par 76% - līdz 1,165 miljoniem eiro.

"Aldaris" ir Dānijas alus ražotāja "Carlsberg" grupas uzņēmums. "Carlsberg" kontrolē uzņēmumu "Baltic Beverages Holding".

"Aldara" produktu klāstu veido vairāk nekā 40 dzērienu, tostarp alus, sidrs, dzeramais ūdens, dažādi alkoholiskie un bezalkoholiskie kokteiļi.