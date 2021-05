Čehijas kompānija "Black Duck Invest" informējusi zāļu ražotāju "Olainfarm" par nodomu iegādāties SIA "Olmafarm" piederošās "Olainfarm" akcijas, teikts "Olainfarm" paziņojumā biržai "Nasdaq Riga" saistībā ar izskanējušo informāciju, ka, pateicoties Valsts policijas operatīvam darbam, ir novērsts mēģinājums izkrāpt "Olmafarm" piederošās "Olainfarm" akcijas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

""Olainfarm" ir saņēmusi informāciju no Čehijā reģistrētas sabiedrības "Black Duck Invest" par tās nodomu iegādāties "Olmafarm" piederošās "Olainfarm" akcijas, kas veido 42,56% no "Olainfarm" akcijām. "Olainfarm" nav saņēmusi informāciju par to, ka minētais darījums ir noticis," sacīts publiskotajā paziņojumā.

Vienlaikus kompānijas pārstāvji atzīmē, ka atbilstoši publiski paustajai informācijai "Olmafarm" ir vērsusies Valsts policijā un notiek izmeklēšanas process.

Tāpat "Olainfarm" pārstāvji min, ka "Olainfarm" valde aktīvi seko līdz situācijai un turpinās sniegt informāciju atbilstoši likuma prasībām.

"Olmafarm" valdes loceklis Pēteris Rubenis iepriekš pauda, ka, pateicoties Valsts policijas operatīvam darbam, ir ticis novērsts mēģinājums izkrāpt uzņēmumam "Olmafarm" piederošās " Olainfarm " akcijas. Izmeklēšanas interesēs plašāku informāciju gan viņš nesniedza.

Jau iepriekš vēstīts, ka vairākus gadus ilgst Valērija Maligina mantinieču strīdi par kontroli pār uzņēmumiem "Olainfarm" un "Olmafarm".

Maligins mūžībā aizgāja 2017. gada decembrī 52 gadu vecumā. Atbilstoši Maligina testamentam, kas tika nolasīts 2018. gada janvārī, mantinieki turpmāko piecu gadu laikā nedrīkst atsavināt vai dāvināt mantotās uzņēmumu daļas.

Jau vēstīts, ka " Olainfarm " koncerna apgrozījums pagājušajā gadā bija 122,157 miljoni eiro, kas ir par 11% mazāk nekā 2019. gadā, savukārt koncerna peļņa samazinājusies 2,3 reizes un bija 9,478 miljoni eiro.

"Olainfarm" nodarbojas ar gatavo zāļu formu, farmaceitisko preparātu un uztura bagātinātāju, kā arī ar ķīmisko vielu un aktīvo farmaceitisko ingredientu ražošanu. " Olainfarm " lielākais akcionārs ir "Olmafarm" (42,56%), kas vienādās daļās pieder Valērija Maligina mantiniecēm - Irinai Maliginai, Annai Emīlijai Maliginai un Nikai Saveļjevai, taču par visu trīs līdzīpašnieču pilnvaroto pārstāvi kopš 2021. gada aprīļa nogales kļuvusi Kristīne Brunovska, kuru visas trīs īpašnieces ir pilnvarojušas rīkoties savā vārdā.

"Olainfarm" akcijas kotē "Nasdaq Riga" oficiālajā sarakstā.