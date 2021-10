Čehu 'Black Duck Invest' prasa atstādināt FKTK padomes locekli Rūdu

Čehu investīciju kompānijas BHM grupas uzņēmums "Black Duck Invest" (BDI) ir vērsies Finanšu un kapitāla tirgus komisijā (FKTK), prasot interešu konflikta un aizdomām par korupciju dēļ noraidīt tās padomes locekli Ģirtu Rūdu un KNAB lūdzot sākt izmeklēšanu, informē advokāts Mārtiņš Kvēps.

Vienlaikus uzņēmums informēja FKTK par to, ka plāno sākt ieguldījumu aizsardzības procesu un, ņemot vērā FKTK pārkāpumus uzraudzībā, prasīs zaudējumu atlīdzināšanu arī no FKTK.

"Ģirts Rūda atrodas interešu konflikta stāvoklī un tāpēc nedrīkstēja un nedrīkst piedalīties nevienā ar AS "Olainfarm" saistītā FKTK īstenotā administratīvajā procesā pretēji tam, kā tas notiek tagad. Rūdas kungs ir vairākkārt ārpus komisijas darba telpām apspriedis ar AS "Olainfarm" uzraudzību saistītos jautājumus ar advokātu Sandri Petroviču. Viņš ir saistīts gan AS "Olainfarm", gan ir konsultējošais advokāts grupai, kas slēpti kontrolē šo akciju sabiedrību," skaidro Kvēps.

Pēc viņa teiktā, pēdējā zināmā šāda dokumentētā un ar fotoattēliem un liecinieku liecībām pierādāmā tikšanās notika 2021. gada 25. augustā vienā no Rīgas parkiem. Dienu iepriekš, 2021. gada 24. augustā, notika Administratīvās apgabaltiesas sēde, kurā izskatīja ar AS "Olainfarm" uzraudzību saistīts tiesisks strīds. "Viņš ne tika nav skaidrojis šo savu rīcību, bet ir veicis aktīvas darbības, lai to noslēptu un lai par to nebūtu publiski pieejamu ziņu. Savukārt tas, ka Petrovičs ir saistīts ar "AB City" un šā uzņēmuma interesēm "Olainfarm" šaubu nav – par to ir gana daudz informācijas publiskajā telpā," klāsta Kvēps.

Tāpat čehu uzņēmumu pārstāvis norāda uz iespējamajiem FKTK uzraudzības pārkāpumu faktiem un nekonsekventu rīcību saistībā ar AS "Olainfarm", kas tikai stiprinot pārliecību par Rūdas neobjektivitāti. FKTK ar vairākām darbībām ir atbalstījusi "AB City" nelikumīgo rīcību, mēģinot iegūt kontroli AS "Olainfarm", kaitē "Black Duck Invest" iespējai tiesiski pierādīt savas tiesības uz AS "Olainfarm" akcijām un mērķtiecīgi maldina AS "Olainfarm" mazākuma akcionārus, pauž Kvēps.

Vēstule ar šiem un citiem faktiem, kas pamato prasību, ir adresēta FKTK augstākajām amatpersonām. Savukārt kopija tajā norādītās informācijas un apstākļu izvērtēšanai atbilstoši attiecīgā adresāta kompetencei nosūtīta arī ģenerālprokuroram, Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijai, finanšu ministram, ārlietu ministram, Latvijas Bankai, Jūrmalas pilsētas bāriņtiesai, Eiropas Centrālajai bankai, Eiropas Vērtspapīru un tirgus iestādei un AS "Nasdaq Riga".

Nosūtītājā vēstulē norādīts, ka FKTK ar administratīvo aktu apstiprināja AS "AB City" apgalvojumu, ka tā AS "Olainfarm" akciju atpirkšanai nepieciešamo līdzdalības apmēru ir ieguvusi nevis ar AS "Olainfarm" akcijām, bet gan uz "netiešas līdzdalības" pamata, iegūstot tikai no akcijām izrietošās balsstiesības. Vienlaikus "AB City" apgalvoja, ka akcionāri, kas nodevušas šīs balsstiesības, paši ir tās zaudējuši. "Taču ir notikušas divas akcionāru sapulces, kurās tās personas, kurām it kā vairs neesot balsstiesību, ar neesošajām balsstiesībām tomēr balsoja, turklāt ar sev piederošajām akcijām pilnā apmērā. Faktiski gan "AB City", gan FKTK ir maldinājuši gan investorus, gan akcionārus, tomēr līdz pat šīm brīdim nekādas sekas šādai akciju tirgus dalībnieku maldināšanai nav iestājušās un paredzami arī neiestāsies," uzskata Kvēps.

Tāpat FKTK apzināti nereaģē uz faktu, ka AS "Olainfarm" pastāv slēpta un nepaziņota kontrole. Par to FKTK ir saņēmusi informāciju jau iepriekš un tā ir bijusi pieejama arī publiski.

Kā vēl viens fakts vēstulē norādīts tas, ka FKTK atbalstīja prettiesisku akciju atpirkšanas procedūru. Proti, mazākuma akcionāru sūdzības dēļ FKTK nācās apturēt obligātā akciju atpirkuma procedūru, kamēr notiek tiesvedība. Šī informācija tika publiski izziņota arī investoriem un akcionāriem, taču vienlaikus publiski norādīja, ka "neliks šķēršļus" "AB City" turpināt obligāto atpirkumu. Tā tika radīts informatīvs haoss un maldināti AS "Olainfarm" investori un akcionāri.

Tāpat vēstulē FKTK tiek pārmests tas, ka iestāde nav reaģējusi uz informāciju, kas tikusi izplatīta, lai maldinātu tirgu.

Jau vēstīts, ka "Black Duck Invest" apgalvo, - tas nopircis 42,56% "Olainfarm" akciju un kļuvis par lielāko "Olainfarm" akcionāru, taču policija izmeklē aizdomas, ka darījums patiesībā ir krāpšana.

Tikmēr "Olainfarm" akcionāri 14. oktobrī nolēma izslēgt uzņēmuma akcijas no biržas, teikts uzņēmuma paziņojumā biržai "Nasdaq Riga". Jautājums par "Olainfarm" akciju izslēgšanu no regulētā tirgus un citi jautājumi darba kārtībā bija iekļauti pēc akcionāra "Olmafarm" pieprasījuma.