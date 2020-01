Ceļu būves uzņēmumam 'Igate' radušās problēmas sadarbībā ar bankām

Pēc Iekšējās drošības biroja (IDB) pērn sāktās izmeklēšanas pret ceļu būves uzņēmuma "Igate" un vairāku citu uzņēmumu vadītāju un līdzīpašnieku Māri Peilānu, viņa uzņēmumiem ir radušās "lielas aizķeršanās" sadarbībā ar bankām, intervijā aģentūrai LETA sacīja Peilāns.

"Vairākas bankas, ar kurām mēs sadarbojamies, tā arī ir pateikušas – no sākuma tieciet galā ar šīm aizdomām un tad mēs ar jums strādāsim. Līdz šim mums ar bankām nebija nekādu problēmu, bez kavēšanās maksājām visus kredītus utt. Pašlaik tikai un vienīgi IDB dēļ mums ar bankām ir problēmas," stāstīja Peilāns.

Viņš uzsvēra, ka tikai banku dēļ būs jāsamazina darbinieku skaits savos uzņēmumos, kā arī nāksies "pieturēt" savus investīciju projektus, jo bankas pašlaik uz grupas uzņēmumu kreditēšanu pat neskatās.

Peilāns pastāstīja, ka IDB sāktās izmeklēšanas dēļ līmēto koka konstrukciju ražošanas uzņēmumam "IKTK" nācās atteikties no viena liela Centrālās finanšu un līgumu aģentūras (CFLA) līdzfinansēta projekta, kura apjoms pārsniedza vienu miljonu eiro.

""IKTK" bija paredzēts iegādāties papildu iekārtas. IDB aizdomu dēļ mēs tagad laikam maksāsim soda naudas CFLA par to, ka mēs atsakāmies no atbalsta. Mēs šo projektu vienkārši nespējam īstenot, jo bankas pateica "stop". Kamēr visas aizdomas nav likvidētas, mēs nevaram investēt nākotnē," stāstīja Peilāns.

Jautāts, kuras bankas grupas uzņēmumiem ir apturējušas finansējumu, Peilāns sacīja, ka neesot nozīmes nosaukumiem, jo pašlaik bankas ir nostādītas "vienkārši katastrofālā situācijā".

"Mūsu gadījumā viena valsts institūcija tikai uz aizdomu pamata ir radījusi situāciju, ka bankai mums ir jāpasaka "nē". Banku pieeja ir atšķirīga. Visvairāk pārsteidza "Baltic International Bank", kura bez jebkādām sarunām vienpusēji vienkārši slēdza vairākus mūsu kontus, ar to vēl vēloties nopelnīt. Vai viņi ir tādā panikā paši par savu reputāciju, ka jāpiekopj šādas metodes, atsaucoties tikai uz publikācijām? Tajos kontos mums gan nekā daudz nebija," sacīja Peilāns.

Viņš piebilda, ka ir apgrūtināta pat algu izmaksa darbiniekiem, bet no vienas bankas vispār palūgts aiziet. Jautāts, kura banka to palūgusi, Peilāns sacīja, ka "tas nebūs korekti, jo viņi bija spiesti to darīt. Līdz tam mums bija ļoti korektas attiecības. Tā bija viena no lielajām bankām".

"Mums ceļu nozarē jau nav vajadzīgs tikai viens konts, lai naudu saņemtu un izmaksātu. Ir arī citi produkti, kurus izmantojam, tostarp tāda lieta kā banku garantijas. Arī tās mēs vairs nevaram saņemt un attiecīgi piedalīties konkursos. Visu šo situāciju ir radījušas neprofesionālās IDB darbības. Viņiem ir jāķer korumpēti tiesībsargājošo struktūru darbinieki, nevis jāgāžas iekšā privātajā sektorā un jāvērtē būvdarbu kvalitāte," stāstīja Peilāns.

Viņš piebilda, ka arī uz daudziem iepirkumiem "Igate" pašlaik nevar pieteikties, un tas ir saistīts ar bankām. "Es pat dažām bankām esmu lūdzis rakstiski uzrakstīt savu pamatojumu, bet to jau īsti nevar izdarīt, jo nav juridiska pamata. Bankas vienkārši saka - tiekamies janvārī februārī, tad, iespējams, viss būs jau skaidrāks," sacīja Peilāns

Jau ziņots, ka IDB pērn 3. septembrī līdz ar bijušo Valsts robežsardzes (VRS) priekšnieku Normundu Garbaru aizturēja divus SIA "Ceļu būvniecības sabiedrība "Igate"" ("Igate") darbiniekus, tostarp valdes priekšsēdētāju un līdzīpašnieku Peilānu.

2015. gadā VRS noslēdza ar SIA "Ceļu būvniecības sabiedrību "Igate"" vienošanos par valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar robežu. Valdība 2017. gada oktobrī atļāva Iekšlietu ministrijai (IeM) uzņemties ilgtermiņa saistības, lai laika posmā no 2017. gada līdz 2020. gadam varētu novirzīt vairāk nekā 31 miljonu eiro Latvijas robežu ar Krieviju un Baltkrieviju stiprināšanai.

Peilānam un viņa ģimenes locekļiem tieši un pastarpināti pieder kapitāldaļas ceļu būves uzņēmumā "Igate", koka palešu ražošanas uzņēmumā "Marko KEA", līmēto koka konstrukciju ražošanas uzņēmumā "IKTK", būvniecības uzņēmumā "Igate būve", uzkopšanas uzņēmumā "Marko īpašumi", holdingkompānijā "Igate-M", inženierbūvniecības uzņēmumā "IKTT", elektroenerģijas ražošanas uzņēmumā "MRK Enerģija". Peilāns ir arī viens no futbola kluba "Jelgava" vadītājiem.

"Igate" apgrozījums 2018. gadā sasniedza 43 miljonus eiro, kas ir 1,7 reizes vairāk nekā 2017. gadā. Savukārt uzņēmuma peļņa pieauga 4,9 reizes, sasniedzot 2,925 miljonus eiro iepretī 600 000 eiro 2017. gadā.

"Marko KEA" apgrozījums 2018. gadā bija 8,538 miljoni eiro, bet peļņa - 20 811 eiro. "IKTK" apgrozījums 2018. gadā bija 1,185 miljoni eiro un uzņēmums cieta 65 760 eiro zaudējumus. "Igate būve" apgrozījums bija 3,127 miljoni eiro, bet peļņa - 215 650 eiro.