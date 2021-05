Ceļu būvnieki cerīgi raugās uz lietoto riepu izmantošanu ceļu seguma ražošanā, trešdien diskusijā "Aprites ekonomikas nākotne Latvijā: Ilgtspējīga un inovatīva pieeja ceļu būvei" atzina uzaicinātie nozares pārstāvji.

Diskusijā iesaistītie ceļu būvnieki un pārstāvji bija vienisprātis, ka lietoto riepu utilizācija, tās izmantojot ceļu segumos, veicina rūpes par apkārtējo vidi un var būt kā ilgtspējīgs ceļu būvniecības risinājums. Diskusijas dalībnieki izvirzīja vairākus neatbildētus jautājumus, kas saistāmi ar šo procesu, tostarp patlaban trūkst skaidrības par šā procesa finansētāju vai virzītājspēku, kur atbalsts tiek gaidīts no valsts puses, jo ceļi un to uzturēšana ir Latvijas mēroga jautājums. Tomēr būvnieki minēja, ka patlaban nozare ir atvērta inovācijām un raugās cerīgi uz jaunās tehnoloģijas izstrādāšanu, eksperimentiem un ieviešanu praksē.

Vienlaikus atkritumu apsaimniekotāja SIA "Eco Baltia vide" valdes priekšsēdētājs Jānis Aizbalts atzina, ka Latvijā ik gadu tiek nolietotas un utilizētas ap 25 000 tonnām riepu

Viņš, komentējot problēmas, ar kurām jāsaskaras pārstrādājot Latvijā esošās riepas, uzsvēra, ka riepu pārstrāde ir lieta "par kuru jāpiemaksā". Aizbalts skaidroja, ka patlaban Latvijā nenotiek pietiekami plaša lietoto riepu pārstrāde, jo kopumā samaksāts tiek par aptuveni 14 000 vai 15 000 tonnām riepu pārstrādi.

Viņš arī skaidroja, ka riepu pārstrāde var notikt divējādi - vai nu ķīmiski, vai mehāniski. Mehāniski pārstrādājot lietotās riepas iespējams iegūt granulas, ko pēcāk izmantot ceļu būvē. Tāpat Aizbalts norādīja, ka šī ceļu būves metode, izmantojot iegūtās granulas, pasaulē jau plaši zināma, taču pašreiz būtiski atbildēt uz jautājumu vai Latvijā šo metodi iespējams izmantot labāk un lētāk, kā arī būtisks aspekts ir tā izmaksas attiecībā uz draudzīgumu videi.

LETA jau vēstīja, ka janvārī valdība izskatīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) informatīvo ziņojumu par nolietoto riepu apsaimniekošanas situāciju Latvijā, apstiprinot rīcības, lai nodrošinātu nolietoto riepu atbilstošu savākšanu un pārstrādi.

Līdz 2025.gadam plānots pakāpeniski paaugstināt nolietotu riepu savākšanas mērķi no 65% uz 90% no tirgū laistā apjoma gadā un reģenerācijas mērķi no 80% uz 90%. Tādējādi tiks risināts arī jautājums, lai vēsturiski uzkrātās riepas tiktu savāktas un pārstrādātas vai reģenerētas ražotāju atbildības sistēmu ietvaros.