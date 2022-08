Cenas aug, platības sarūk – Rīgas apkārtnes privātmāju tirgus iezīmes

Lai arī pieprasījums pēc privātmājām Rīgas apkārtnē ir augsts, realitātē darījumu aktivitāte šā gada pirmajā pusgadā ir samazinājusies, izriet no "Arco Real Estate" pētījums.

Atsaucoties uz Valsts zemes dienesta darījumu datiem, kompānija ziņo, ka, šogad 1. pusgadā darījumu skaits bija par 25% mazāks nekā 2021. gada 2. pusgadā, bet par 42% mazāks nekā pērn 1. pusgadā. Tādējādi privātmāju darījumu skaits šogad, iespējams, būs zemākais pēdējo gadu laikā.

Galvenie faktori, kas ietekmēja privātmāju cenu, bija atrašanās vieta, komunikācijas, sabiedriskā transporta pieejamība, izmantotie būvmateriāli un iekšējā apdare. Privātmāju cenām dēļ strauji augošā pieprasījuma, 1. pusgadā bija tendence palielināties. Ietekmi uz cenu atstāja arī vispārējā inflācija, būvniecības izmaksu kāpums. 2022. gada pirmajā pusē privātmāju cenas pieauga vidēji par 20%. Darījumu vidējā cena pieauga līdz 655 eiro/m², rēķina kompānija.

Joprojām lielākā daļa darījumu ar privātmājām Pierīgā notika par summu līdz 50 tūkst. eiro. 2022. gada pirmajā pusē tie bija 50% no darījumu kopskaita. Šajā cenu kategorijā arī 2021. gadā ietilpa aptuveni puse darījumu. Galvenokārt tās bija nelielas privātmājas un dārza mājas bijušajos dārzkopības kooperatīvos Olaines, Ropažu, Ķekavas un Saulkrastu novadā. Arī cenu amplitūdā no 50 tūkst. līdz 100 tūkst. eiro privātmāju darījumu skaits bija salīdzinoši augsts. Šajā cenu amplitūdā visvairāk darījumu notika Salaspils novadā.

Salīdzinoši daudz darījumu reģistrēti cenu amplitūdā no 150 tūkst. līdz 200 tūkst. eiro. Šajā cenu kategorijā visvairāk darījumu notika Ropažu un Olaines novadā. Privātmājām, kuru pirkuma summa atbilda uzturēšanās atļaujas saņemšanas minimālajam slieksnim, t.i., 250 tūkst. eiro un vairāk, tika novērotas darījumu skaita izmaiņas. 2022. gadā pirmajā pusē notika 55 šādi privātmāju darījumi, kas bija mazāk nekā 2021. gadā. Savukārt privātmāju, kuru summa pārsniedza 350 tūkst. eiro, darījumu skaits 2022. gadā palielinājās. Šajā cenu kategorijā Rīgas apkārtnē reģistrēti 18 darījumi. Par tik augstām cenām ēku piedāvājumā bija daudz, un tieši pēdējā gada laikā šādas ēkas tika nopirktas biežāk.

Ekskluzīvu privātmāju (vērtībā virs 500 tūkst. eiro) darījumu skaits pirmajā pusgadā samazinājās. Pērn gada laikā tika reģistrēti 12 šādi darījumi, bet šī gada pirmajā pusē tikai trīs. Savukārt tikai viens darījums šogad pārsniedza 700 tūkst. eiro robežu.

Augstākā cena Rīgas apkārtnē 1. pusgadā sasniedza 725 tūkst. eiro. Darījums notika Ropažu novadā, Garkalnes pagastā, Bukultos, tomēr tā bija diezgan zema cena, ja salīdzina ar 2020. un 2021. gadu (iepriekš tā pārsniedza vienu miljonu eiro). Pēdējā desmitgadē privātmājas darījuma augstākā cena reģistrēta 2020. gadā (1,95 milj. eiro). Citi privātmāju dārgākie pirkumi 2022. gadā bijuši pārsvarā Mārupes novada Babītes pagastā. Darījumos virs 400 tūkst. eiro dominēja pēdējos gados būvētas ekskluzīvas privātmājas ar augstas kvalitātes telpu apdari.

Privātmāju augstākās cenas 2022. gadā bija Mārupes novadā, kur darījumu cenas sasniedza 600 tūkst. eiro. Darījumu ziņā otra dārgākā vieta Rīgas apkārtnē bija Ropažu novads, kur privātmāju cenas sasniedza 470 tūkst. eiro. Savukārt zemākās cenas bija Saulkrastu novadā, kur tās sasniedza 175 tūkst. eiro.

Darījumu skaits Pierīgas lielākajos novados 2022. gada 1. pusgadā bija atšķirīgs. Proporcionāli vairāk to bija Olaines novadā (22%), kur darījumi pārsvarā notika ar bijušajos dārzkopības kooperatīvos esošajām dzīvojamām mājām.

Salīdzinoši daudz darījumu notika Ropažu novadā (16%). Šajā novadā ir mazāks dārza un vasaras māju īpatsvars, un vairāki darījumi tika reģistrēti Garkalnes pagastā. “Dārgākajā” novadā – Mārupes – notika 11% darījumu. Savukārt proporcionāli vismazāk darījumu starp Rīgas apkārtnes lielākajiem novadiem notika Ķekavas novadā – 8% no kopskaita.

1. pusgadā privātmāju darījumu skaits kopumā samazinājās. Salīdzinot ar 2021. gadu, visos Rīgas apkārtnes novados, izņemot Salaspils novadu, darījumu skaits samazinājās.

2022. gadā visvairāk darījumu notika ar nelielas platības (50-100 m²) privātmājām – 28% no kopējā skaita. Visvairāk darījumu ar šādas platības mājām notika Olaines novadā, padomju laikos izveidoto dārza māju kooperatīvu teritorijās. Rīgas apkārtnē privātmājas platībā no 100 līdz 150 m² arī veidoja lielu daļu (21%) no kopējā skaita.

Darījumu skaits ar privātmājām platībā virs 200 m² strauji samazinājās. Ekskluzīvas platības (virs 350 m²) privātmājas pārdotas mazāk nekā 2021. gadā. Šādu ēku darījumu īpatsvars 2022. gadā bija ap 4% no darījumu kopējā skaita (pērn – 6%). 1. pusgadā visvairāk darījumu ar šādas platības privātmājām notika Ropažu novadā.