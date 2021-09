'Centrālā laboratorija' apgrozījums pērn dubultojies, peļņa sasniegusi 11,12 miljonus eiro

SIA "Centrālā laboratorija", kas darbību uzsāka 1994.gadā, šobrīd izaugusi par vienu no lielākajām Baltijas laboratorijām ar 65 filiālēm, 30 Covid-19 paraugu savākšanas punktiem un vairāk nekā 450 darbiniekiem, ziņo "Lursoft" "Klientu portfelis".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

2020.gadā SIA "Centrālā laboratorija" ieņēmumi strauji auguši, jo uzņēmums iesaistījās Covid1-9 paraugu pieņemšanā un testēšanā visā valsts teritorijā. Uzņēmums pērn atvēra vairāk nekā 30 Covid-19 paraugu savākšanas punktus, kā arī 4 jaunas laboratorijas filiāles Daugavpilī, Jēkabpilī un Rīgā.

Pērn SIA "Centrālā laboratorija" apgrozījums, salīdzinot ar gadu iepriekš, teju dubultojies. Ja 2019.gadā uzņēmums apgrozīja 16,03 miljonus eiro, tad aizvadītajā gadā – jau 31,88 miljonus eiro. Pretstatā 2,26 miljonu eiro peļņai 2019.gadā, pērn SIA "Centrālā laboratorija" strādāja ar 11,12 miljonu eiro peļņu.

Lursoft dati rāda, ka 2020.gadā SIA "Centrālā laboratorija" nodokļos valsts kopbudžetā samaksāja 2,9 miljonus eiro. No tiem 1,86 miljonus eiro veidojušas valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, bet 0,96 miljonus eiro – iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

Stiprinot uzņēmuma kapacitāti dažādu infekciju ierosinātāju noteikšanā, SIA "Centrālā laboratorija" pagājušajā gadījumā investējusi 1 miljonus eiro molekulārās nodaļas attīstībā, iegādājoties pasaules vadošo ražotāju molekulāri bioloģisko izmeklējumu testēšanas iekārtas. Vērtējot investīciju objektus, lielu vērību uzņēmums pievērsis laboratorijas automatizācijai un IT risinājumiem.

SIA "Centrālā laboratorija" kapitāldaļu turētājs ir AS "Repharm", kam pieder arī AS "Veselības centru apvienība", AS "Sentor Farm Aptiekas".