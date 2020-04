'Centrālais Gastro tirgus' aicina augstākās amatpersonas risināt samilzušās problēmas Rīgas Centrāltirgū

Atklātā vēstulē vēršoties pie Ministru prezidenta, Rīgas domes vadības, kā arī finanšu, ekonomikas un kultūras ministriem, "Centrālais Gastro Tirgus" aicinājis risināt samilzušās problēmas Rīgas Centrāltirgū, kas būtiski ietekmē tirgus nomniekus. Tāpat vēstulē aicināts izvērtēt tirgus vadības īstenotās aktivitātes un to atbilstību "Unesco" Pasaules mantojuma objekta labai pārvaldībai, portālu "Delfi" informēja uzņēmuma pārstāvji.

Jau vēstīts, ka 2. aprīlī RCT nāca klajā ar paziņojumu, ka lauž līgumu ar gastronomijas paviljona nomnieku "Centrālā Gastro tirgus" īpašnieku SIA "International SV". Savukārt uzņēmums norādījis, ka Centrāltirgus motīvi, laužot nomas līgumu, tam nav skaidri.

SIA "International SV" atklātā vēstulē pauž gatavību un vēlmi darboties arī turpmāk, liekot lietā savu pieredzi un zināšanas, lūdzot iespēju strādāt ar konkurētspējīgu nomas maksu un turpināt sniegt savu artavu pilsētas un valsts ekonomikas attīstībā. Uzņēmums uzsver savu gatavību segt parādsaistības un norāda, ka ar ieguldījumiem, aktīvu darbību, idejām un rīcību to ir vairākkārt pierādījuši.

"Mēs aicinām iedziļināties nomas tarifos, kādus AS "Rīgas Centrāltirgus" piedāvā nomniekiem, izvērtēt to atbilstību apstākļiem, kā arī sekmēt jaunu tarifu saskaņošanu. Smagākā situācija mūsu nozares uzņēmējus sagaida pēc ārkārtas situācijas beigām, visiem šobrīd nepareizi pieņemtajiem lēmumiem būs dubultas sekas. Ņemot vērā, ka AS "Rīgas Centrāltirgus" vadība atklāti paudusi, ka nav pietiekami pilnvarota, lai risinātu samilzušās problēmas, uzskatām, ka problēmas risināšanā nepieciešams iesaistīties pašvaldības un valsts amatpersonām," norāda "Centrālais Gastro Tirgus" idejas autors, SIA "International SV" īpašnieks Viktors Ravdive.

Atklātā vēstulē uzņēmums aicina amatpersonas izvērtēt radušos situāciju ar līguma laušanu starp "Centrālo Gastro Tirgus" pārstāvošo SIA "International SV" un AS "Rīgas Centrāltirgus", atzīt nepārvaramas varas apstākļus un ārkārtas situācijas radīto ietekmi, kā arī izvērtēt AS "Rīgas Centrāltirgus" vadības attieksmi un lēmumus, kā arī to ietekmi uz pilsētas tēlu un attīstību kopumā.

Tāpat uzņēmums aicina izvērtēt projekta "Centrālais Gastro Tirgus" pienesumu un ieguldījumu tirgus, Rīgas pilsētas un valsts kopējā attīstībā, kā arī izvērtēt abu pušu atbildības līmeni un saistību/ pienākumu izpildi un iedziļināties nomas tarifos, kādus AS "Rīgas Centrāltirgus" piedāvā nomniekiem, izvērtējot to atbilstību apstākļiem.

SIA "International SV" ir reģistrēta 2012. gadā. Pēdējos trīs mēnešus uzņēmumam bijis nodokļu parāds, šā gada februārī 19,7 tūkstoši eiro, martā 31,3 tūkstoši eiro, aprīlī 78,1 tūkstotis eiro. Marta beigās uzņēmumam ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process. 2019. gadā "International SV" nodokļos samaksāja 355,9 tūkstošus eiro un nodarbināja 63 darbiniekus. Pārskats par 2019. gadu vēl nav pieejams, bet 2018. gadā uzņēmums apgrozīja 1,4 miljonus eiro un strādāja ar zaudējumiem 5,6 tūkstošu apmērā, liecina "Crediweb" dati.

Uzņēmuma vadītājs un īpašnieks ir Ravdive. Viņš ir patiesais labuma guvējs septiņos uzņēmumos gan viens, gan ar kopā ar biznesa partneriem. Piemēram, SIA "Space Falafel" dibināta 2018. gadā, līdz šā gada aprīlim uzņēmumam nav bijis nodokļu parādu, kad šomēnes izveidojies 11,4 tūkstošu eiro parāds. Tomēr arī kopējais samaksātais nodokļu apjoms pērn bijis -1,6 tūkstoši eiro, liecina "Crediweb" dati.

SIA "Centrālais" reģistrēta 2018. gada decembrī, uzņēmuma kopš 2019. gada novembra fiksēts nodokļu parāds, šā gada aprīlī tam sasniedzot 111,9 tūkstošus eiro. Vienlaikus pērn nodokļos samaksāti 631,3 tūkstoši eiro, darbinieku skaits bijis 122.

SIA "R Bistro" dibināta 2017. gada beigās, šobrīd uzņēmums ir dīkstāves pabalsta saņēmējs. Pēdējā pusgada laikā uzņēmumam nav bijis nodokļu parāda, līdz tas izveidojies šā gada aprīlī – 9,5 tūkstoši eiro. Pērn uzņēmums nodokļos samaksājis 130,7 tūkstošus eiro, nodarbināti bijuši 12 darbinieki. Pārskats par 2018. gadu liecina, ka uzņēmums apgrozījis 359,8 tūkstošus eiro, bet strādājis ar zaudējumiem – 74,7 tūkstoši eiro, liecina "Crediweb" datu bāze.

SIA "RR33" reģistrēta 2017. gada sākumā, šobrīd uzņēmums ir dīkstāves pabalsta saņēmējs. Līdz šim uzņēmums nav bijuši nodokļu parādi, līdz tas izveidojies šā gada aprīlī un bijis 7,4 tūkstoši eiro. 2018. gadā uzņēmuma apgrozījums palielinājies līdz 1,6 miljoniem eiro, bet strādāts ar zaudējumiem 56,4 tūkstošu eiro apmērā. Nodokļos samaksāti 460,1 tūkstotis eiro, pērn – 237 tūkstoši eiro.

SIA "International Restorāns Jūrmala" dibināta 2013. gadā, uz šo brīdi uzņēmumam nav nodokļu parādu. Pērn nodokļos uzņēmums samaksājis 14,9 tūkstošus eiro. 2018. gadā uzņēmuma apgrozījums bijis 268,4 tūkstoši eiro, zaudējumi – 56 tūkstoši eiro.

SIA "3V Project" reģistrēta 2014. gadā, šobrīd uzņēmums ir dīkstāves pabalsta saņēmējs. Līdz šim uzņēmumam nebija nodokļu parādu, līdz tie izveidojās šā gada aprīlī un bija 28,5 tūkstoši eiro. Pērn uzņēmums nodokļos samaksājis 409,0 tūkstošus eiro. 2018. gadā apgrozīti 1,6 miljoni eiro, nopelnīti 84,7 tūkstoši eiro, liecina "Crediweb" dati.