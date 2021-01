'Centrālās laboratorijas' valdē iecelta Storoženko

No šā gada 15. janvāra SIA "Centrālā laboratorija" valdē iecelta Jeļena Storoženko. Latvijas Laboratorās medicīnas biedrības valdes locekle Jeļena Storoženko ieņems "Centrālā laboratorija" valdes locekles amatu. Bez viņas uzņēmuma valdē amatus ieņem arī valdes loceklis Edvīns Kazušs un valdes priekšsēdētāja Stella Lapiņa, informē "Lursoft" Klientu portfelis.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Publiski pieejamā informācija liecina, ka iepriekš Storoženko ieņēmusi laboratorijas vadītājas amatu SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (RAKUS) stacionārā "Latvijas Infektoloģijas centrs". RAKUS pārstāve Ilga Namniece portālam "Delfi" apstiprināja, ka Storoženko vairs nestrādā RAKUS.

Bez izmaiņām valdē "Centrālā laboratorija" 15. janvārī reģistrējusi arī informāciju par izmaiņām patiesajos labuma guvējos, norādot, ka tos nav iespējams noskaidrot. Līdz 15. janvārim "Centrālā laboratorija" bija reģistrēti astoņi patiesie labuma guvēji, tostarp arī Josifs Apts.

"Centrālā laboratorija" kapitāldaļu turētājs ir AS "Repharm", kam šobrīd pieder daļas deviņos uzņēmumos, tostarp, AS "Sentor Farm aptiekas", AS "Recipe plus", AS "Veselības centru apvienība".

2019. gadā "Centrālā laboratorija" apgrozīja 16,03 miljonus eiro un nopelnīja 2,26 miljonus eiro. Uzņēmuma sniegtā informācija liecina, ka tas ar darba vietām nodrošinājis 444 darbiniekus. Šobrīd SIA "Centrālā laboratorija" reģistrētas 65 struktūrvienības.