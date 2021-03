Centrālās stacijas pārbūves dēļ gaidāmas izmaiņas visu maršrutu vilcienu kustības sarakstos

Rīgas Centrālās dzelzceļa stacijas pārbūves laikā no 28. marta tiks slēgti vairāki sliežu ceļi, tādēļ pasažieriem jārēķinās gan ar ievērojamām izmaiņām visu maršrutu vilcienu kustības sarakstos, gan ar to, ka lielai daļai vilcienu tiks mainīti to atiešanas un pienākšanas ceļi Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā, informē "Pasažieru vilciens".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saistībā ar trīs pasažieru kustībai izmantoto sliežu ceļu slēgšanu Rīgas Centrālajā stacijā pasažieriem jāņem vērā arī tas, ka lielai daļai reisu tiks mainīti vilcienu atiešanas ceļi. No 28. marta vilcieni Tukuma virzienā aties no 3. ceļa, bet Skultes virzienā vilcieni - no 1., 10., 11. vai 12. ceļa.

Vilcieni uz Aizkraukli aties no 4. ceļa, bet pasažierus, kuri dodas uz Krustpili, Daugavpili, Krāslavu, Zilupi vai Madonu, vilciens gaidīs pie 10., 11. vai 12. ceļa. Jelgavas virzienā vilcieni turpmāk aties no 1. vai 5. ceļa, bet Siguldas, Valmieras un Valgas virziena vilcieni – no 10., 11. vai 12. ceļa.

"Pasažieru vilciens" aicina pasažierus, dodoties uz vilcienu, stacijā izvietotajos informācijas tablo pirms brauciena pārliecināties, no kura ceļa aties konkrētais vilciens. Ikvienā reisā var būt operatīvas izmaiņas laikapstākļu, negadījumu, vilcienu sastāvu vai infrastruktūras bojājumu kā arī citu iemeslu dēļ, tādēļ pasažieri ir lūgti sekot līdzi iespējamajām ārkārtas izmaiņām.

"Pasažieru vilciena" mājaslapā un mobilajā lietotnē publicētais vilcienu kustības saraksts, kas redzams 10 dienu uz priekšu, jau ietver kustības grafika izmaiņas.