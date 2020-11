Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingā arī astoņi uzņēmumi no Latvijas

Jaunākajā "Coface" Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingā iekļauti 36 uzņēmumi no Baltijas, tostarp 8 no Latvijas. Nozares, kas dominējušas un bijušas īpaši veiksmīgas 2019. gadā, ir transports, kam seko naftas, gāzes un nespecializētās tirdzniecības nozares.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Uzņēmumi no Latvijas, kas iekļauti "Coface" Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingā, ir ķīmisko produktu vairumtirgotājs "Uralkali Trading" (94. vieta), IT produktu vairumtirdzniecības uzņēmums "Elko Grupa" (114. vieta), mazumtirgotājs "Rimi Latvia" (240. vieta), elektroenerģijas ražošanas un tirdzniecības uzņēmums "Latvenergo" (263. vieta), mazumtirgotājs "Maxima Latvija" (267. vieta), reitinga jaunpienācējs – metālapstrādes uzņēmums "Severstal Distribution" (333. vieta), naftas produktu vairumtirgotājs "Orlen Latvia" (448. vieta), kā arī ķīmisko produktu vairumtirgotājs "Uralchem Trading" (473. vieta).

Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitingā iekļauto uzņēmumu kopējais apgrozījums pieaudzis par 5,5%, 2019. gadā sasniedzot 740 miljardus eiro. 373 reitingā iekļautie uzņēmumi (74,6% no visiem reitingā iekļautajiem uzņēmumiem, salīdzinot ar 79% 2018. gadā un 80% 2017. gadā) ir uzrādījuši apgrozījuma pieaugumu. Līdz ar to tikai 25,4% no uzņēmumiem ir reģistrējuši stagnāciju vai apgrozījuma samazinājumu. Pērn 500 lielāko uzņēmumu vidējais apgrozījums pieauga līdz 1,480 miljoniem eiro, salīdzinot ar 1,396 miljoniem eiro 2018. gadā.

Starp reitingā iekļautajiem 500 lielākajiem uzņēmumiem ir iekļuvuši arī 36 uzņēmumi no Baltijas valstīm - 6 no Igaunijas, 8 no Latvijas un 22 no Lietuvas. Salīdzinot ar 2018. gadu, kopējais to uzņēmumu skaits no Latvijas, kas ierindojušies TOP 500, ir audzis par 1 uzņēmumu. Igaunijas uzņēmumu kopējais skaits, kas iekļuvuši reitingā, ir samazinājies par 5, bet kopējais Lietuvas uzņēmumu skaits reitingā ir palielinājies par 1.

No Lietuvas uzņēmumiem augstāko pozīciju reitingā ieņem biznesa un citu vadības konsultāciju uzņēmums "Vilniaus Prekyba" (16. vieta), bet no Igaunijas – enerģētikas uzņēmums "Eesti Energia" (227. vieta).

"Coface Baltics" izpilddirektors Mantvīds Štareika skaidro: "2019. gadā lielākā daļa Centrālās un Austrumeiropas reģiona uzņēmumu veiksmīgi izmantojuši labvēlīgo ekonomisko vidi, kas īpaši attiecās uz mazākām un uz eksportu orientētām ekonomikām."

Polijas uzņēmumi – lielākie pelnītāji

Polija reitingā ir ieguvusi pirmo vietu gan uzņēmumu skaita ziņā, kas tajā iekļuvuši, gan to apgrozījuma rādītājos, kopējiem Polijas uzņēmumu ieņēmumiem palielinoties par 6,6% un sasniedzot 283,7 miljardus eiro. Lai arī to Polijas uzņēmumu, kas iekļauti reitingā, skaits ir palielinājies par 7 (t.i., no 156 līdz 163 uzņēmumiem), tajā iekļuvušo uzņēmumu nozares ir ļoti daudzveidīgas, un neviena no lielākajām nozarēm nedominē. Otrā vieta reitingā pieder Čehijai, no kuras kopumā reitingā ir iekļuvuši 78 uzņēmumi, kas pērn apgrozījuši 115,4 miljardus eiro – salīdzinot ar 2018. gadu, vērojams pieaugums 2,3% apmērā. Ungārija reitingā noslīdējusi uz trešo vietu. Tomēr tās pārstāvēto uzņēmumu kopējais apgrozījums pieauga daudz vairāk nekā vidēji reģionā - par 6,3%.

Stabilas pozīcijas – auto ražošanas un transporta nozarēm

60% no Centrālajā un Austrumeiropā gūtajiem ieņēmumiem pieder uzņēmumiem, kuri pārstāv trīs galvenās nozares: automobiļu ražošana un transports, nafta, gāze un nespecializētā tirdzniecība. Vislielākais apgrozījuma pieaugums bija tekstilizstrādājumu, ādas un apģērbu ražotājiem (+ 23,2%), kā arī būvniecībā (+ 13,6%).

"Saskaņā ar reitingu, nozares, kurās bija vērojams vislielākais apgrozījuma pieaugums 2019. gadā, ir tekstilizstrādājumi, būvniecība, tirdzniecība, kā arī elektronika, informācijas un telekomunikāciju sektors. Protams, 2020. gads var radīt negaidītus pārsteigumus, ņemot vērā pandēmijas sekas. Mūsu redzējumā 2021. gadā farmācijas nozare paliks mazāk riskanta, taču tā nespēs atkārtot tādu pašu izaugsmes tempu kā 2020. gadā. Savukārt IKT nozarei šis laiks varētu būt veiksmīgs, pieaugot pieprasījumam pēc nozares produktiem un pakalpojumiem," informē M. Štareika.

Balstoties tikai uz uzņēmumu skaitu, automobiļu un transporta sektors, līdzīgi kā iepriekš, ir lielākais reitingā pārstāvētais (1. vieta). Lai arī 2019. gadā jaunu transportlīdzekļu pārdošanas apjomi bijuši zemāki nekā iepriekšējos gados, taču dinamika joprojām ir bijusi pozitīva. "Mainoties vairāku zīmolu patērētāju vēlmēm un palēninoties ekonomikai, kā arī pielāgojoties jaunajiem Eiropas emisiju standartiem, 2019. gadā Eiropas Savienībā jaunu vieglo automobiļu pārdošanas apjomi pieauga tikai nedaudz - par 1,2%," secina M. Štareika.

"Coface" Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitings sniedz nākotnes perspektīvu un apkopo reģiona ekonomisko aktivitāti iepriekšējā gadā. Reitingā apskatīts 500 lielāko Centrālās un Austrumeiropas uzņēmumu stāvoklis pēc to apgrozījuma.