Cenu griesti apkurei – vai var vilkt paralēles ar citām krīzēm pagātnē

Tuvojoties Saeimas vēlēšanām un tik savlaicīgi kā vēl nekad domājot par gaidāmo apkures sezonu, atsevišķi politiķi kā vienu no atbalsta veidiem iedzīvotājiem ir rosinājuši noteikt cenu griestus, piemēram, elektrībai un apkurei. Cenu griesti kombinācijā ar citiem atbalsta veidiem var būt risinājums, kā aizsargāt mājsaimniecību pirktspēju, bet ar noteiktiem riskiem. Lai kāds būtu atbalsts, iedzīvotāji kopumā zaudēs daļu savas pirktspējas.

Piemēram, pagājušā gada novembrī Ungārija noteica griestus degvielas cenām, kā arī dažiem pārtikas produktiem. Ungārijas premjerministrs Viktors Orbāns šā gada jūnijā norādīja, ka cenu griesti degvielai, dažiem pamata pārtikas produktiem un rēķiniem par enerģiju varētu palikt spēkā ilgāku laiku, kas būs atkarīgs no kara Ukrainā. Bez degvielas mazumtirdzniecības cenu ierobežojuma – 480 forinti (1,26 ASV dolāri) par litru – degvielas cenas būtu aptuveni 700–900 forinti. Vienlaikus maijā Ungārija lēma pazeminātās degvielas cenas attiecināt tikai uz Ungārijā reģistrētiem transportlīdzekļiem, savukārt autovadītājiem no valstīm ārpus Ungārijas par degvielu valstī jāmaksā par aptuveni 60–70% vairāk nekā vietējiem iedzīvotājiem. Iepriekš tas bija izraisījis "degvielas tūrismu" no kaimiņvalstīm, vēsta "Reuters". Šāda politika ir izraisījusi strīdus ar Eiropas Savienību, kas uzstāj, lai Ungārija pārtrauc diskriminējošo degvielas cenu noteikšanu transportlīdzekļiem ar ārvalstu numura zīmēm, pretējā gadījumā pastāv risks, ka tā tiks iesūdzēta tiesā.