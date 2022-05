Krievijas militārā iebrukuma Ukrainā dēļ cenas kāpj un vēl turpinās kāpt it visam – par to brīdina gan lauksaimnieki, gan degvielas tirgotāji, gan komunālo pakalpojumu nodrošinātāji, gan citi, un uz to ar bažām raugās Latvijas iedzīvotāji. "Delfi Bizness" pēta dažādas piepelnīšanās un pusslodzes darba iespējas Latvijā, kas var dot papildu ienākumus augošo izdevumu apmaksai.

Speciālisti norāda, ka piepelnīšanās iespējas ir pietiekami plašas, tomēr jāmēģina neapjukt Latvijas plašajos nodokļu sistēmas džungļos, kas ne vienmēr ir tik vienkārši.

Neizprot un noved līdz asarām

Savu pieredzi, strādājot nepilnas slodzes darbu, un grūtības, ko tas sagādāja, "Delfi Bizness" atklāj Elza. Lai arī šobrīd viņa ir pilnas slodzes darbiniece, daļēji nodarbināta viņa bija aptuveni piecus mēnešus pandēmijas pirmajā, 2020., gadā, kad beidzās bērna kopšanas atvaļinājums.

Vaicāta par iemesliem, kādēļ izvēlējās strādāt pusslodzi, Elza skaidro, ka tas saistīts ar Covid-19 pandēmiju un to, ka viņai bija mazi bērni, kurus nevarēja laist bērnudārzā, jaunākajam bērnam tobrīd pat nebija pienākusi kārta pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē. "Es paralēli vēl iestājos doktorantūrā, līdz ar to nevarēju pat gribēdama pavilkt pilnu slodzi, strādājot ar bērniem mājās. Sākumā darbavieta īsti arī nepiedāvāja pilnu slodzi, jo pandēmijas dēļ nevarēja prognozēt ienākumus un iespējas maksāt darbiniekiem," saka Elza, atzīstot, ka būtībā vienkārši ņēmusi to, ko varēja dabūt. "Bija nepieciešami ienākumi, bet uz vietas ne varēju, ne gribēju riskēt strādāt," viņa stāsta.