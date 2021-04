'Cēsu alus' atsakās no 'Brūža alus' speciālā dizaina pudelēm

Šajā sezonā pārmaiņas piedzīvo "Brūža alus" zīmols, informē tā ražotājs "Cēsu alus".

"Brūža alus" zīmola attīstībā investēti 25 000 eiro.

Pievienoti divi jauni alus veidi – "Brūža Rudzugraudu" un "Brūža Oriģinālais" alus. "Brūža alus" turpmāk tiks pildīts atkārtoti izmantojamās 0,5l stikla BBH pudelēs, savukārt jaunajā etiķešu dizainā redzams galvenā alus meistara Māra Gramberga paraksts.

"Brūža Rudzugraudu" ir tumšais alus, kas brūvēts no rudzu graudu kvasa iesala, kas alum piešķir kvasa garšu ar vieglu apiņu noti. "Brūža Oriģinālais" ir lāger tipa alus, kuram garšas spēku dod četru iesalu mijiedarbība ar klasiskajiem Eiropas apiņiem.

"Cēsu alus" valdes priekšsēdētāja Eva Sietiņsone komentē: "Balstoties uz veiktajiem alus tirgus un "Brūža alus" zīmola izpētes datiem, pieņēmām lēmumu attīstīt "Brūža alus" līniju, veicot gan jauna dizaina izstrādi, gan piedāvājot jaunas garšas. Mūsu galvenais alus meistars Māris Grambergs ir strādājis pie jaunām alus šķirnēm, lai paplašinātu piedāvājumu."

"Rūpējoties par dabas resursu saudzēšanu, mūsu mērķis ir palielināt atkārtoti izmantojamo stikla pudeļu īpatsvaru, tādēļ esam atteikušies no speciālā dizaina pudelēm "Brūža alus" līnijai. Šīs pudeles var nodot taras pieņemšanas punktos jau tagad un īpaši ērti paveikt to varēs nākošgad, kad sāks darboties depozīta sistēma. Atbilstoši jaunajām pudelēm, esam atjaunojuši arī "Brūža alus" etiķešu dizainu, veidojot to mūsdienīgāku un atbilstošāku tradicionālā alus tendencēm," skaidro uzņēmuma vadītāja.

Brūža alus līniju veido četras alus šķirnes: "Samtainais", "Nefiltrētais", "Rudzugraudu" un "Oriģinālais".