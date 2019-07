'Cesvaines Piens' apgrozījums pērn – 12 miljoni eiro

Piena pārstrādes uzņēmuma AS "Cesvaines Piens" apgrozījums pagājušā gada laikā audzis par 6,25%, sasniedzot 12,23 miljonus eiro, ziņo "Lursoft" Klientu portfelis.

Pēc 2017. gada 67,84 tūkstoš eiro zaudējumiem pērnais gads noslēgts ar peļņu. Pēc nodokļu nomaksas tā veidojusi 106,08 tūkstošus eiro.

Gada pārskatā esošā informācija rāda, ka 2018. gadā augusi ieņēmumu daļa, kuru "Cesvaines Piens" guvis no preču un pakalpojumu pārdošanas Eiropas Savienības un trešajās valstīs – pērn piena pārstrādes uzņēmums no produkcijas realizācijas Eiropas Savienības valstīs guvis 697,55 tūkstoši eiro (2017. gadā – 433,93 tūkstoši eiro), bet no trešajās valstīs – 1,17 miljoni eiro (2017. gadā – 896,86 tūkstoši eiro).

Iesniegtajā gada pārskatā teikts, ka 2018. gadā ar LAD atbalstu realizēta ražotnes pilnveidošanas projekta trešā kārta, kā arī saņemts apstiprinājums LAD projektā "AS Cesvaines Piens investīcijas ražotnes pilnveidošanā 4.kārta" par 822,71 tūkstošiem eiro, kas uzņēmumam ļaus turpināt uzsākto modernizāciju.

AS "Cesvaines Piens" reģistrēts 1994. gadā un tā lielākais dalībnieks ir SIA "Baltic cheese partners", bet patiesais labuma guvējs – Kristaps Zālītis.