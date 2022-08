Četri vai 2100 EUR/MWh – kādus elektrības cenu piedāvājumus sagaidīt

Arvien biežāk elektrības cenu svārstības pietuvojas vai pat pārsniedz 1000 EUR/MWh slieksni. Šā gada jūlija vidū Latvijā elektrības cena vienas stundas laikā sasniedza jaunu rekordu – 2100 eiro par megavatstundu. Ceturtdien, 11. augustā, elektrības cena stundā no plkst. 13.00 līdz 14.00 sasniedza 1240 EUR/MWh. Lai arī sabiedrību vairāk uztrauc šādi ekstrēmi palielinājumi, vienlaikus elektrības cena noteiktās stundās ir nokritusies arī līdz pāris eiro par megavatstundu. Portāls "Delfi Bizness" vērtē, kā šādas cenas svārstības var ietekmēt elektrības tirgotāju piedāvājumus iedzīvotājiem un uzņēmumiem.

"Elektroenerģijas tirgotāji cenu svārstības izjūt atšķirīgi, jo atšķiras to elektroenerģijas iepirkuma stratēģija," skaidro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) Enerģētikas departamenta Tirgus uzraudzības nodaļas Vecākais tirgus uzraudzības eksperts Reinis Āboltiņš. Proti, daļa tirgotāju elektroenerģiju iepērk biržā, bet daļa elektroenerģijas tirgotāju to iepērk no citiem tirgotājiem.