Ceturtdaļai iedzīvotāju pēdējā gada laikā bijis grūti veikt komunālos maksājumus, secināts aptaujā

Nedaudz vairāk kā ceturtā daļa jeb 27% Latvijas iedzīvotāju atzīst, ka pēdējā gada laikā ir piedzīvojuši grūtības apmaksāt komunālo maksājumu rēķinus, liecina apdrošināšanas sabiedrības "Ergo" veiktā aptauja.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turklāt 51% aptaujāto pieļauj iespēju, ka ar šādu situāciju varētu saskarties turpmākā gada laikā.

Grūtības veikt kādu no komunālajiem maksājumiem visbiežāk bijušas Latgales reģiona iedzīvotājiem (35%), bet vismazāk skārušas vidzemniekus (24%). Rēķinu apmaksa visvairāk radījusi sarežģījumus cilvēkiem vecumā no 18 līdz 29 un no 40 līdz 49 gadiem, biežāk sievietēm (29%) nekā vīriešiem (25%). Kā biežākos iemeslus, kuru dēļ rēķini par mājokli netiek samaksāti, respondenti min līdzekļu trūkumu visu rēķinu apmaksai vai negaidītus izdevumus citā jomā.

"Ergo" aptaujas dati skaidri iezīmē iedzīvotāju grupas, kuras visvairāk uztrauc iespējamās grūtības nākotnē norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem. Pirmkārt, tie ir iedzīvotāji, kas dzīvo vieni (50%), kā arī daudzbērnu ģimenes ar četriem bērniem (57%).

Šis jautājums īpaši satrauc iedzīvotājus ar zemiem ienākumiem: tos, kuru mājsaimniecībā ienākumi uz vienu cilvēki ir līdz 150 eiro (88%), kā arī robežās no 151 līdz 350 eiro (78%). Taču bažas par spēju apmaksāt komunālos pakalpojumus māc arī materiāli nodrošinātākos, tostarp piektdaļu iedzīvotāju ar mājsaimniecības ienākumiem virs 1500 eiro uz vienu cilvēku.

Analizējot respondentu vecuma grupas, secināts, ka nedaudz drošāk par pārējiem rēķinu apmaksas ziņā jūtas iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem, kā arī seniori 60-74 gadu vecumā.

Nespēja tuvākā gada laikā norēķināties par komunālajiem pakalpojumiem sievietes (46 %) uztrauc vairāk nekā vīriešus (36%). Visnedrošāk par to jūtas Latgales iedzīvotāji (58%), bet vispārliecinātākie ir kurzemnieki – 37% no šī reģiona iedzīvotājiem atbildējuši, ka jūtas droši par spēju nākotnē apmaksāt rēķinus.

Aptauju pēc "Ergo" 2023. gada maijā veikusi tirgus pētījumu kompānija "Norstat Latvija", tiešsaistē visā Latvijā aptaujājot 1001 Latvijas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem.