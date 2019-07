CFLA apstiprinājusi 347 miljonu eiro vērto dzelzceļa elektrifikācijas projektu

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir apstiprinājusi "Latvijas dzelzceļa" projektu elektrovilcienu infrastruktūras attīstīšanai, no Kohēzijas fonda piešķirot finansējumu vairāk nekā 318 miljonu eiro apmērā. Par projekta ieceri pozitīvu atzinumu sniegusi Eiropas Komisija, informē aģentūra.

Lai attīstītu un modernizētu dzelzceļu tīklu Latvijā, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti, kā arī tas kļūtu draudzīgāks videi, projekta ietvaros tiks veikta Eiropas transporta tīkla dzelzceļa infrastruktūras būvniecība, esošās infrastruktūras pārbūve un atjaunošana, piemēram, izbūvējot jaunu vilces jaudas apakšstaciju un elektrotīklus.

Projekta rezultātā būs iespējams pārvadāt smagākus vilcienus ar maksimālo svaru 9 000 bruto tonnas, tādējādi samazinot kravu pārvadātāju izmaksas uz vienu vilciena kilometru. Rekonstruējot un modernizējot dzelzceļa līniju kopējā garumā – 300 km, CO 2 emisijas dzelzceļa pārvadājumos plānots samazināt vismaz par ceturtdaļu.

Dzelzceļa elektrifikācijas projektu paredzēts īstenot līdz 2023. gada nogalei. "Latvijas dzelzceļš" 2018. gadā ir veicis iepirkumu par būvdarbu projektēšanu un būvniecību, un šobrīd vērtē saņemtos pieteikumus.

Dzelzceļa elektrifikācija ir finansiāli apjomīgākais no ES fondiem finansētajiem projektiem šajā plānošanas periodā, tam no Kohēzijas fonda piešķirot finansējumu 318,5 miljonu eiro apmērā un no valsts budžeta – 28,08 miljonus eiro. Ņemot vērā, ka finansējums projektam pārsniedz 50 miljonus eiro, projekta iecere izskatīta un saskaņota arī Eiropas Komisijā, no kuras 12. jūlijā saņemts pozitīvs atzinums.

KF atbalsts TEN-T dzelzceļa tīkla attīstībai paredzēts plānošanas dokumenta – darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" prioritārā virziena "Ilgtspējīga transporta sistēma" 6.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt konkurētspējīgu un videi draudzīgu TEN-T dzelzceļa tīklu, veicinot tā drošību, kvalitāti un kapacitāti" 6.2.1.1. pasākuma "Latvijas dzelzceļa tīkla elektrifikācija" ietvaros.

CFLA ir Finanšu ministrijas resora iestāde, kura uzrauga ES fondu un citu finansējuma avotu projektu ieviešanu. ES fondu 2014.-2020. gada plānošanas periodā CFLA veic vienīgās sadarbības iestādes funkcijas. Tās ietver projektu iesniegumu atlases organizēšanu, līgumu slēgšanu, projektu ieviešanas uzraudzību, maksājumu veikšanu u.c. – fondu praktiskās ieviešanas nodrošināšanu, ko CFLA veic sadarbībā ar nozaru ministrijām jeb atbildīgajām iestādēm.