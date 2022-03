'Cido Grupa' plāno investēt 6 miljonus eiro ilgtspējīgā attīstībā

Dzērienu ražotājs "Cido grupa" izziņo ilgstpējības stratēģiju, un turpmākajos trīs gados plāno investēt vairāk nekā 6 miljonus eiro tās realizēšanā un uzņēmuma attīstībā, "Delfi Bizness" pavēstīja kompānijā.

Tajā informē, ka investīcijas tiks virzītas dabai draudzīgāku iepakojumu ieviešanā, atjaunīgās enerģijas ieguvē un izmantošanā, ūdens patēriņa samazināšanā ražošanas procesā, veselīgāku produktu izveidē, kā arī tiks atbalstītas sabiedrībai nozīmīgas iniciatīvas.

"Uzņēmuma ilgtermiņa stratēģijā esam izvirzījuši patiesi ambiciozus ilgtspējas mērķus – ievērojami samazinot ietekmi uz vidi un veicinot iedzīvotāju labbūtību jau nākamo trīs gadu laikā. Tam paredzētas apjomīgas investīcijas gan ražošanas procesu pilnveidošanā un resursu pārorientēšanā, gan ilgtspējīgu produktu izstrādāšanā, paplašinot veselīgāku alternatīvu produktu un ilgtspējīgāku iepakojumu klāstu, kā arī turpinot aktīvi darboties, lai veicinātu patērētājus dzīvot aktīvāku un ilgtspējīgāku dzīvesveidu," stāsta "Cido grupa" valdes loceklis Marijus Valds Kirstuks.

Kompānijā atzīmē, ka jau patlaban "Cido grupa" iepērk no partneriem 100% atjaunīgo elektroenerģiju, bet nākamais solis ir tapt neatkarīgākiem un energoefektīvākiem, tāpēc uz ražošanas ēku jumtiem plānots izvietot saules paneļus elektroenerģijas ieguvei.

Līdz 2025. gadam uzņēmums plāno pilnībā atteikties no fosilā kurināmā, tāpēc pakāpeniski notiks pāreja uz dabasgāzei alternatīviem enerģijas avotiem. Būtiska investīciju daļa paredzēta ražošanas procesā izmantotā ūdens patēriņa samazināšanai, kas ļaus ietaupīt aptuveni 10% no ražošanā patērētā ūdens, kas ir 30 000 kubikmetri gadā.

"Cido grupa" ir gatava uzņemties vadību dzērienu iepakojumu aprites veicināšanā. Viens no būtiskiem soļiem ir iepakojuma atgūšana un, līdz ar depozīta sistēmas ieviešanu Latvijā, uzņēmums plāno atgūt 85 – 95% iepakojuma no kopējā tirdzniecībā pieejamā produktu apjoma. Otrs solis ir pāreja uz 100% pārstrādātu iepakojumu, kas nozīmē, ka jaunais iepakojums tiek saražots no iepriekš izmantotā.

Līdz 2023. gada beigām ir plānots 100% pāriet uz pilnībā pārstrādātu, pārstrādājamu un atkārtoti lietojamu iepakojumu visam produktu klāstam. Mārketinga materiāliem un produkta iepakojumiem, kuriem tas ir tehnoloģiski iespējams, tiks izmantots pārstrādāts papīrs.

Tāpat "Cido grupa" sadarbībā ar "Tetrapak" pirmais Eiropas Savienībā plāno ieviest videi draudzīgākus korķus viena litra sulas pakām, kas, atskrūvējot korķi, paliek piestiprināti pie iepakojuma. Galvenais mērķis ir samazināt sīko plastmasas atkritumu piesārņojumu.

Vēl viens būtisks mērķis ir bezalkoholiskā alus segmenta popularizēšana, palielinot tā pārdošanas apjomu, ieviešot sortimentā jaunus produktus, kā arī nostiprinot uzņēmuma pozīcijas šajā segmentā.