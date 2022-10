Cilvēki cenšas pārdot dzīvokļus mikrorajonos. Septembrī – straujāks cenu kritums

2022. gada septembrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu tirgū notika vērā ņemamas izmaiņas – mēneša laikā sērijveida dzīvokļu vidējā cena pazeminājās par 2%. Tā noslīdēja līdz 946 eiro/m². Tomēr, salīdzinot ar 2022. gada sākumu, dzīvokļu cenas septembrī bija par 5% augstākas, ziņo nekustamā īpašuma kompānija "Arco Real Estate".

Rīgas lielākajos mikrorajonos šā gada 3. ceturksnī bija vērojamas negatīvas cenu svārstības. Septembrī cenu kritums bija vēl straujāks nekā iepriekšējos mēnešos. Vairākos mikrorajonos dzīvokļu cenas mēneša laikā samazinājās par 3%. Arī Rīgas apkārtnē sērijveida dzīvokļu cenu līmenis turpināja samazināties.

Tajā pašā laikā visos Rīgas lielākajos mikrorajonos cenas dzīvokļiem kopš 2022. gada sākuma ir augušas. Lielākais cenu palielinājums novērots Bolderājā (+13%).

Septembrī sērijveida dzīvokļu vidējā cena noslīdēja līdz 946 eiro/m². Cenas bija vidēji par 42% zemākas nekā 2007. gada 1. jūlijā, kad neremontēta sērijveida dzīvokļa vidējā cena sasniedza visu laiku augstāko atzīmi – 1620 eiro/m².

Salīdzinoši lielāks cenu samazinājums ir plašākiem dzīvokļiem, rēķina kompānija. Tā viena kvadrātmetra vidējā cena vienistabas dzīvokļi sērijveida mājās samazinājās par 1,8%, divistabu – par 2,3%, trīsistabu – par 2,2% un četristabu – par 2,9%.

Purvciemā visvairāk

“Arco Real Estate” akcentē, ka jau piekto mēnesi pēc kārtas strauji palielinājās piedāvājums Rīgas lielākajos mikrorajonos – septembrī piedāvāto dzīvokļu skaits bija par 88% augstāks nekā pērn šajā laika posmā. Septembrī tas pārsniedza 1800 atzīmi – pēdējo reizi kas tamlīdzīgs bija vērojams 2016. gadā. Piedāvājuma līmenis arī kopumā Rīgā bija krietni augstāks nekā pirms gada (+62%).

Salīdzinot ar iepriekšējo mēnesi, septembrī dzīvokļu piedāvājums Rīgā palielinājās par 5%; lielākajos mikrorajonos tas auga par 7%. Lielāko mikrorajonu dzīvokļu piedāvājums bija par 88 % augstāks nekā pirms gada.

Apkopojot dzīvokļu piedāvājumu skaitu Rīgas mikrorajonos, kompānija secina ka visvairāk šādus īpašumus piedāvā Purvciemā, bet vismazāk - Bolderājā.

Visvairāk piedāvājumu skaits palielinājās Āgenskalnā (+20%). Piedāvājumu skaits mēneša laikā samazinājās vienīgi Teikā (-13%).

Septembrī, analizējot piedāvājuma skaitu proporcionāli mikrorajona lielumam, proti, pēc iedzīvotāju skaita, vislielākais piedāvājums konstatēts Mežciemā. Turpretī Bolderājā un Teikā piedāvājumu skaits bija proporcionāli vismazākais.

Teikā – dārgākie

Septembrī Rīgas mikrorajonos sērijveida dzīvokļu cenās notika izmaiņas. Visos Rīgas lielākajos mikrorajonos tika novērotas negatīvas cenu svārstības. Būtiskākais cenu kritums konstatēts Purvciemā, kur tās mēneša laikā samazinājās par 3,2%. Dzīvokļu cenu samazinājums vismazāk skāra Bolderāju – tur cenas mēneša laikā saruka par 0,4%.

Joprojām dārgākie šāda veida dzīvokļi ir Teikā, kur viena kvadrātmetra vidējā cena samazinājās līdz 1131 eiro/m². Savukārt zemākā vidējā cena septembrī bija Bolderājā – 749 eiro/m², kas mēneša laikā arī nedaudz saruka.

Septembrī visdārgākie dzīvokļi arvien ir 119. un 104. sērijas mājās, kurās divistabu dzīvokļi apmierinošā stāvoklī maksā no 56 līdz 60 tūkst. eiro atkarībā no atrašanās vietas. Savukārt lētākie īpašumi bija lietuviešu projekta mājas, kur divistabu dzīvokļu cenu amplitūda bija no 34 līdz 47 tūkst. eiro, un Hruščova laika mājas, kurās cenas divistabu dzīvokļiem bija robežās no 33 līdz 47 tūkst. eiro atkarībā no mikrorajona.