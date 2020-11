Cīņa par iekļūšanu kafijas krūzītē

Ik minūti pasaulē tiek iztukšoti 2,3 miljoni kafijas krūzīšu, un, ņemot vērā šos pārdošanas apjomus, šis ir ceturtais visvairāk patērētais dzēriens pasaulē. Latvijas tirgū konkurence kafijas tirgū arvien saasinās, katram ražotājam cīnoties par savu tirgus daļu, atzīst viens no tirgū lielākajiem kafijas zīmoliem.

"Baltijas valstīs, tai skaitā Latvijā, kad uz vairākiem mēnešiem bija slēgti vai ierobežoti darbojās biroji, restorāni un kafejnīcas, vissāpīgāk tika skarts OOH (out-of-home) sektors. Ar vēsu prātu novērtējot apstākļus, mēs ļoti aktīvi meklējām risinājumus un jaunas iespējas. Šajā situācijā pilnā mērā varējām pārliecināties par "Paulig" kompānijas priekšrocību – stabilajām biznesa attiecībām ar mūsu partneriem produktu izcelsmes valstīs. Tas ir garants, ka mums kritiskos brīžos ir pietiekamas izejvielu rezerves izcelsmes valstīs, kas palīdz sekmīgi nodrošināt visus ražošanas un darbības posmus, piedāvājot produkciju arī sarežģītos krīzes apstākļos. Tāpat vēlreiz apliecinājās cilvēcisko attiecību, uz solidaritāti un savstarpējo uzticēšanos balstītu darījumu priekšrocība. Te liela nozīme bija pat niansēm, kad emocionāls uzmundrinājums partnerim un klientam, sniedza spēku kopīgi pārvarēt grūtības," atskatoties uz šā gada pavasara izaicinājumiem, portālam "Delfi" situāciju komentē SIA "Paulig Coffee Latvia" valdes locekle Margarita Aļabjeva-Vaišļa.

Vienlaikus viņa piebilst, ka OOH sektora atveseļošanās pēc pirmā Covid-19 viļņa notikusi pat ātrāk nekā gaidīts. "Tam ir vairāki iemesli: aktivizējās vietējā tūrisma attīstība, kā arī cilvēku vēlme doties uz restorāniem un baudīt siltās sezonas priekus un izklaides. Savukārt šobrīd ir diezgan grūti komentēt situāciju, jo nav zināms, cik ilgi un kā tiks pagarināti ierobežojumi," viņa teic.

Pērk vairāk, bet lētāko

Runājot par mazumtirdzniecību, "Paulig" novērojis, ka kafijas tirdzniecības apjomi veikalos Latvijā nav sarukuši un ir vērojamas divas tendences, kas turpinās: pieaugoša konkurence, kā arī pieaug pārdošanas īpatsvars e-komercijā.

"Mazumtirdzniecības sektorā mazāk noteikti nepērk, jo pārdotās kafijas apjoms Latvijā salīdzinoši ar pagājušo gadu pieaug, tomēr vairums Latvijas pircēju vēl arvien izvēlas lētāko variantu, īpaši nesekojot līdzi konkrētam produktam vai zīmolam," secinājis "Paulig".

"Ja vērojam kafijas tirgu Latvijā kopumā, tad varam teikt, ka šogad "Paulig" audzis par gandrīz 6%, pieaugums ir novērojams gan maltas, gan pupiņu kafijas segmentos. Konkurence šajā gadā pilnīgi noteikti ir augusi, un ir novērojams, ka katrs ražotājs cīnās par savu vietu tirgū un ir aktīvs ar dažāda veida piedāvājumiem. Vēl joprojām ļoti lielu lomu kafijas kategorijā spēlē cenu akcijas," stāsta Aļabjeva-Vaišļa.

Jautāta par gaidāmajām tendencēm kafijas tirgū nākamajā gadā, "Paulig" pārstāve stāsta, ka kafijas pasaulē ir savas modes tendences – mūsdienu aizņemtais cilvēks aizvien vairāk lieto tā saucamos ready to drink (gatavs lietošanai) produktus, ko ērti patērēt ārpus telpām, paķert līdzi ceļā.

"Domājot par tuvāko nākotni, nākas piekrist vispārējai atziņai, ka nav iespējams pilnībā paredzēt, kā šī krīzes vai pēckrīzes situācija atrisināsies. Ir tikai provizoriskās prognozes. Dzērienu un pārtikas industrijā mūsu atbildība un prioritātes ir, lai "Paulig" grupas produkti ir pieejami patērētājiem un klientiem neatkarīgi no apstākļiem. Ēdiena pasūtīšana un iegāde no speciāli tirdzniecībai aprīkotiem transportlīdzekļiem ir kļuvuši par jauno ikdienas paradumu, un mēs noteikti to ņemam vērā un reaģējam uz pieprasījumu. Tāpat par vienu no krīzes ieguvumiem ir kļuvusi jauna pieredze virtuālajā komunikācijā un darba organizācijā. Mums šajā ziņā ir savi atradumi, kas saliedējuši komandas garu un atklājuši tās slēptās rezerves," atzīst Aļabjeva-Vaišļa.

Viņa arī norāda, ka, domājot par mazumtirdzniecības tendencēm un analizējot tirdzniecības rezultātus, komunikāciju un cilvēku iesaisti sociālajos tīklos, redzams – arvien vairāk patērētāju izvēlas pagatavot kafiju tieši no pupiņām, izmantojot automatizētos kafijas automātus, tāpat arī patērētājus arvien vairāk interesē informācija par dažādiem kafijas pagatavošanas veidiem, dažādi kokteiļi ar kafiju un arī informācija par kafiju kā tādu: par tās izcelsmi, audzēšanu un apstrādi ceļā no kafijas plantācijām līdz kafijas tasītei.

Foto: AFP/Scanpix/LETA

Latvijā kafijas mazumtirdzniecībā vēl joprojām pārdotākais segments ir tieši maltā kafija, kas veido 83% no maltās un pupiņu kafijas tirgus. Joprojām viens no populārākajiem kafijas pagatavošanas veidiem ir maltas kafijas apliešana krūzē.

"Diemžēl mums nav iespēju ieviest Latvijas tirgū visas tās kafijas, kuras ir "Paulig" "dzimtenē" Somijā vai citās valstīs, jo Latvijas iedzīvotājiem ir sava gaume, kas atspoguļojas mazajā pieprasījumā. Taču nedaudz šajā virzienā strādājam, uz Ziemassvētku laiku limitētā apjomā piedāvājot Ziemassvētku kafiju, kas ir malta kafija ar pievienotu kanēli un kardamonu," stāsta SIA "Paulig Coffee Latvia" valdes locekle. Ziemassvētku kafija tiek ražota "Paulig" piederošajā mikrograuzdētavā "Robert Paulig Roastery", kas atrodas Porvo mazpilsētā Somijā.

Savukārt kafijas kapsulu segmentā "Paulig" Latvijas tirgū nestrādā. "Kapsulu segments attīstās ļoti lēnām, kam iemesls varētu būt salīdzinoši dārgas izmaksas uz vienu kafijas krūzīti un arī straujais pilnībā automatizēto kafijas automātu pirkumu skaita pieaugums Latvijā. Šajā ziņā Baltija ir unikāla ar to, ka mums ir augstākais pilnībā automatizēto kafijas automātu skaits uz vienu iedzīvotāju pasaules līmenī," stāsta Aļabjeva-Vaišļa.

Situācija citviet pasaulē

Šajā gadā Covid-19 pandēmija pasaulē kopumā veicinājusi kafijas pieprasījuma kritumu, kā rezultātā samazinājušās arī cenas.

Kā liecina "Capital.com" dati, šajā gadā kafijas cena ir svārstījusies 40% diapazonā. Kafijas tirgus dinamika mainās, mainoties cilvēku paradumiem, un, pieaugot kafijas patēriņam mājās, mainās arī pieprasījums pēc konkrētām kafijas šķirnēm.

Pēc rekordražas lielākajā kafijas ražotājvalstī Brazīlijā 2018./2019. gada sezonā, nākamajā sezonā produkta ražošanas apjomi samazinājās. Zemāki Brazīlijas ražošanas apjomi un spēcīgāks Brazīlijas reāls, kā arī patērētāju pieprasījuma tendenču maiņa veicināja cenu pieaugumu 2019. gada otrajā pusē. Būtiski pieauga pieprasījums pēc aukstajiem kafijas dzērieniem, kuru ražošanai nepieciešams vairāk kafijas pupiņu. Pieprasījums auga gan ASV, gan Ķīnā, kur "Starbucks" 2019. gadā atvēra vairāk nekā 600 veikalu.

Taču tirgus situācija krasi mainījās šā gada februārī, kad Ķīnā sāka ieviest Covid-19 ierobežojumus, un, pandēmijai izplatoties pārējā pasaulē, būtiski mazinājās restorānu un kafejnīcu pieprasījums. Rezultātā patērētāji vairāk sāka dzert kafiju mājās, tādēļ pieprasījums "pārmetās" no "arabica" uz "robusta" šķirni, ko vairāk izmanto šķīstošās kafijas zīmoli.

Foto: Reuters/Scanpix/LETA

"Arabica" cena gadu sāka pie 1,26 dolāriem par mārciņu (453 grami), bet februārī saruka līdz 0,98 dolāriem par mārciņu. Martā cena atkal uzkāpa līdz 1,3 dolāriem, bet jūnijā saruka līdz 0,96 dolāriem. Novembra sākumā cena bija aptuveni 1,09 dolāri.

Savukārt "robusta" cena pērnā gada decembra sākumā tuvojās pie 1,411 dolāriem, taču aprīlī bija sarukusi līdz 1,1 dolāram. Vasaras noslēgumā tā virzījās uz augšu, sasniedzot 1,514 dolārus, bet tad atkal saruka līdz 1,3 dolāriem. Novembra sākumā cena sasniedza 1,411 dolārus.

Prognozē kritumu

Prognozes par turpmāko cenas virzību ir dažādas, jo situācija tuvākajā laikā būs atkarīga no pandēmijas tālākas izplatības un vakcīnas pieejamības. Izpētes kompānijas "Price Futures Group" analītiķis Džeks Skovils sacījis, ka pieprasījums no kafijas veikaliņiem un citiem pārtikas sektorā strādājošajiem aizvien ir zemā līmenī, un cilvēki kafiju vairāk dzer mājās. "Dati liecina, ka patērētāji mājās vairāk izmanto produktus, kuros vairāk ir "robusta" un mazāk "arabica" šķirnes kafija.

Savukārt Nīderlandes bankas "ABN Amro" analītiķi prognozē, ka spiediens uz cenām vēl kādu laiku turpināsies. "Sausais laiks Brazīlijā rada bažas, un patlaban var sagaidīt, ka 2021. gada raža Brazīlijā būs zemāka nekā iepriekš. Patērētāji kafiju ārpus mājas dzer mazāk, un visdrīzāk pasaulē turpināsies Covid-19 ierobežojumi. Tādēļ cenas visdrīzāk būs zemākas," paredz eksperti. Viņu prognozes liecina, ka "arabica" cena decembrī sasniegs 1,09 dolārus, bet 2021. gadā vidēji būs 1,09 dolāri.

"Fitch Solutions" prognozē vidējo "arabica" cenu 1,05 dolāru līmenī gan 2021. gadā, gan 2022. gadā. Šogad vidējā cena, pēc kompānijas ekspertu domām, varētu būt 1,1 dolārs.

Līdz tasītei tāls ceļš ejams

Acīmredzama atbilde varētu būt kafijas pupiņas, taču viss nav tik vienkārši, un, kad jāsāk rēķināt papildu izmaksas, vairs neizbrīna, ka kopējais kafijas industrijas apjoms pārsniedz 200 miljardus ASV dolāru. Tajā ietilpst viss, sākot no kafijas audzēšanas, eksportēšanas un grauzdēšanas, līdz pat materiāliem, tostarp, iepakojums un citi faktori, kas ļauj kafijai nokļūt līdz galapatērētājam, liecina Pasaules Ekonomikas foruma apkopotie dati.

Tiesa gan, eksperti uzsver, ka kopējie pasaules kafijas nozares apmēri ir grūti izmērāmi, jo jāņem vērā, ka ne tikai svārstās kafijas cenas pasaulē, bet arī katrai valstij ir dažādas atšķirības gatavā produkta pieejamībā, relatīvajās izmaksās un galīgajā cenā.

Tāpēc viena izmēra un veida kafijas tasīte ASV nemaksās tikpat, cik Lielbritānijā, Japānā vai jebkur citur pasaulē, jo pat vairumtirdzniecības cena vienas valsts ietvaros var diktēt galīgo cenu.

Grauzdētas kafijas pupiņu cena, nonākot pie mazumtirgotāja, sasniedz vidēji 14,99 dolārus par mārciņu, taču šādu cenu maksā tie mazumtirgotāji, kuriem pa vidu vēl nav daudzi citi starpnieki. No vienas mārciņas grauzdētu kafijas pupiņu var izgatavot aptuveni 15 tasītes kafijas, tādējādi, ja tā maksā vidēji 2,8 dolārus (vidējā cena pasaulē), kopējie ienākumi sasniedz 42 dolārus par mārciņu, lēš Pasaules Ekonomikas foruma eksperti.

Patlaban kafiju audzē vairāk nekā 50 valstīs, taču lielākais apjoms tiek saražots tikai dažās no tām, kur piedāvājumu ietekmē gan laikapstākļi, gan ģeopolitiski apstākļi. Mūsdienās lielākā kafijas ražotāja un eksportētāja ir Brazīlija, kas ražošanas apjomu ziņā krietni pārspēj nākamos sekotājus. Pasaules Ekonomikas foruma dati liecina, ka Brazīlija saražo aptuveni 37,5% no kopējā kafijas apjoma pasaulē. 2017. gadā kafijas mazumtirdzniecības pārdošanas apjomi pasaulē sasniedza 83 miljardus dolāru.

Tiesa gan, ne visiem šī nozare nes ievērojamus ienākumus. Organizācijas "Fairtrade" aplēses liecina, ka pasaulē 125 miljonu cilvēku ienākumi ir atkarīgi no kafijas pieprasījuma, taču daudzi no viņiem nespēj ar šo nodarbošanos nopelnīt iztiku pilnvērtīgai dzīvošanai.