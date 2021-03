'CityBee': koplietošanas auto tirgus atgriezies pirmspandēmijas apjomos

Latvijā mainījušies iedzīvotāju paradumi, un koplietošanas pakalpojumā izteikti vairāk sāk izmantot komforta un komforta plus klases automašīnas. Pēdējā mēneša laikā to īpatsvars sasniedzis 75% no visiem braucieniem, informē koplietošanas automašīnu uzņēmums "CityBee".

"Šī ir laba ziņa arī par Latvijas ekonomiku – ja automašīnu koplietošanas tirgū ir novērojams pieaugums, tas nozīmē, ka arī ekonomiskā aktivitāte valstī ir augsta," spriež "CityBee Latvija" vadītāja Egija Gailuma.

"CityBee" šogad martā apritēja divi gadi, kopš tā darbības uzsākšanas Latvijā. Šobrīd tā parks palielināts līdz 400 vieglajiem transportlīdzekļiem un 60 kravas busiņiem. Pērn tā lietotāji veikuši 391 tūkstoti braucienu, bet šogad trīs mēnešos jau vairāk nekā 112 tūkstošus braucienu, kas nozīmējot, ka iedzīvotāju braukšanas aktivitāte atgriezusies pirms pandēmijas līmenī.

"Ja mums būtu jāveido Latvijas koplietošanas auto lietotāja portrets, tad droši varam teikt, ka tas ir komforta klases cienītājs, kuram ir svarīgs ērtums. Šis ir atšķirīgi no citām valstīm, kur dominē kompaktie transportlīdzekļi. Lai gan tirgū ienācām ar kompaktajiem transportlīdzekļiem, izjutām pastiprinātu sabiedrības interesi par komforta un arī premiālās klases auto. Šobrīd pieprasījums pēc šādiem transportlīdzekļiem sasniedz 70-75% no visiem braucieniem," stāsta Gailuma.

Uzņēmuma vadītāja norāda, ka šogad uzņēmums ir īpaši pievērsis uzmanību komforta auto nišai, būtiski papildinot transportlīdzekļu skaitu. Tā rezultātā būtiski pieaudzis pieprasījums – piemēram, brīvdienās vienlaicīgi lietošanā bija 227 automašīnas, kas ir izteikti saistīts ar jaunajiem komforta un komforta plus klases auto, viņa norāda.

Palielinājies auto izmantošanas īpatsvars arī darba dienās – viens no skaidrojumiem esot tas, ka šādus auto ir ērti izmantot darba vajadzībām, jo stāvvieta Rīgas centrā ir jau pakalpojuma cenā. Turklāt darba dienās iedzīvotāji izvēlas koplietošanas automašīnas, lai nebūtu jāizmanto sabiedriskais transports.

"CityBee" nomā ir "Fiat 500", "Toyota Corolla", "Peugeot 308", un "Fiat Ducato", un šogad autoparks papildināts ar "Volkswagen Golf", "Volkswagen T-Roc", "Volkswagen T-Cross", "Nissan Qashqai", "SEAT Arona", "Peugeot 208" un "Volkswagen Crafter".

"CityBee" darbojas 14 pilsētās Eiropā, piedāvājot vieglo un kravas automašīnu, velosipēdu un elektrisko skrejriteņu nomu.

"CityBee" ir investīciju uzņēmuma "Modus Group" projekts. "Modus Group" specializējas finansējuma piesaistē autobūves nozarei, atjaunojamās enerģijas un nekustamā īpašuma projektiem.