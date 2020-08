'Civinity': Lietuvā ēku renovācijas process notiek straujāk nekā Latvijā

Ilgtermiņā Latvijā par lielu problēmu var kļūt gausais veco namu renovācijas process, kas, piemēram, Lietuvā notiek daudz raitāk, intervijā sacīja namu apsaimniekošanas uzņēmuma "Civinity Latvia" izpilddirektors Andrjus Bakštons.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Viņš informēja, ka "Civinity Latvia" grupā esošajos uzņēmumos šobrīd norit darbi pie četru ēku siltināšanas Jūrmalā un vienas Rīgā. Salīdzinājumam, Kauņā dažādos renovācijas projektu posmos ir 32 "Civinity" apsaimniekotie nami, Klaipēdā – 25, un Palangā – seši.

"Latvijā šis process tiešām notiek salīdzinoši lēni, tādēļ ir nepieciešama lielāka dzīvokļu īpašnieku aktivitāte. Ja mēs tā rupji rēķinām, tad renovētu un nerenovētu namu iedzīvotājiem pat būtiski neatšķiras ikmēneša maksājumi, jo renovētos namos praktiski uz pusi samazinās maksa par apkuri. Pēc šiem pieciem septiņiem gadiem, kad renovācijas projekta izmaksas ir segtas, ikmēneša maksājums samazinās. Savukārt renovētu īpašumu vērtība pieaug būtiski," skaidroja Bakštons.

Viņš stāstīja, ka apsaimniekotāji par šo jautājumu runā, taču ir nepieciešama pašu namu iedzīvotāju iniciatīva. Turklāt Eiropas Savienības fondi šiem mērķiem atkal būs pieejami no 2023.gada, tādēļ tagad iedzīvotājiem tieši būtu jāsāk domāt par renovācijas jautājumu, lai, sākoties jaunam fondu periodam, būtu projekti, ar kuriem pieteikties.

"Tie ir ļoti svarīgi projekti, un arī no apsaimniekotāju puses ir ļoti svarīgi par to runāt, lai šīs iniciatīvas atbalstītu. Iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka šo projektu rezultātā aug īpašumu vērtība un samazinās izdevumi par apkuri un ēkas uzturēšanu, palielinās ēkas drošība un citi ieguvumi. Jā, sākotnēji tie ir ieguldījumi, bet atkarībā no ēkas un renovācijas projekta, tie atmaksājas piecu septiņu gadu laikā," piebilda "Civinity Group" valdes priekšsēdētāja Raimonda Kižiene.

Jautāta, ko Latvijai no Lietuvas pieredzes būtu jāpārņem, Kižiene sacīja, ka būtu jāpārņem aktivitāti un mazāk birokrātijas šajos projektos.

Kižiene stāstīja, ka Lietuvā katru gadu namu renovācijā tiek ieguldīti aptuveni 50 miljoni eiro, un pašlaik renovētas ir 2953 ēkas jeb 8% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita. Latvijā pašlaik renovēta ir 821 ēka jeb 4% no kopējā daudzdzīvokļu ēku skaita, kurām ir nepieciešama renovācija. Pašlaik Lietuvā renovācija notiek 1746 ēkās, bet Latvijā - tikai 80 daudzdzīvokļu ēkās.

"Ir nepieciešama ļoti aktīva komunikācija, lai iedzīvotājiem būtu uzskatāmi redzams, kas ir jādara, kādi ir skaitļi, cik renovācija izmaksās, kādu papildu maksājumu tas radīs ikmēneša rēķinā, par cik samazināsies maksājumi par apkuri un citi maksājumi, kādi ir piemēri ar jau renovētiem namiem. Ir skaidrs, ka cilvēki baidās no lietām, kuras neizprot, tādēļ ir nepieciešama ļoti aktīva skaidrošana. Diemžēl ir arī sliktie piemēri, uz kuriem palūkoties. Mums gan Latvijā, gan Lietuvā apsaimniekošanas portfelī ir nami avārijas stāvoklī, kuri par tādiem ir kļuvuši tikai tādēļ, ka dzīvokļu īpašnieki nav savlaicīgi pieņēmuši lēmumus par ieguldījumiem paši savā īpašumā," sacīja Kižiene.

Viņa skaidroja, ka, salīdzinot skaitļus, cik cilvēki tērē dažādu avāriju likvidēšanai un cik namu renovācijai, ir skaidri redzams, ka neko nedarīt izmaksā daudz dārgāk. Daudz izdevīgāk ir ieguldīt renovācijā.

"Diemžēl dažkārt ir situācijas, kad cilvēki joprojām nav sapratuši, ka nams, kurā viņi dzīvo, viņiem arī pieder un par tā stāvokli nav atbildīga ne valdība, ne apsaimniekotājs, bet gan viņi paši. Cilvēkiem ļoti bieži nav informācijas, kā mainīsies maksājumi, kāds būs finansiālais slogs. Visbiežāk tiešām, lai pieņemtu lēmumus, trūkst tikai informācijas. Mūsu pieredze arī liecina, ka ļoti svarīgi ir tas, lai mājā būtu vismaz daži aktīvi iedzīvotāji, jo tad viņi runā ar kaimiņiem un veicina lēmumu pieņemšanu. Ja ar priekšlikumiem par nama renovāciju nāk mājas pārvaldnieks vai kāds cits no malas, tad bieži ir neuzticība. Taču, ja to dara paši iedzīvotāji, tad attieksme ir pavisam cita un process virzās daudz vieglāk," piebilda Kižiene.

"Civinity" grupa ir starptautisks uzņēmums, kas piedāvā pakalpojumus nekustamo objektu pārvaldības, uzturēšanas un apsaimniekošanas jomā Lietuvā un Latvijā. Grupa pārvalda gandrīz sešus miljonus kvadrātmetru dzīvojamo īpašumu visās Baltijas valstīs.

"Civinity" grupa Latvijā pārvalda namu apsaimniekošanas, administrēšanas un uzturēšanas uzņēmumus Rīgā un Jūrmalā – AS "Hausmaster", SIA "CS Komercserviss", SIA "Jūrmalas namsaimnieks", SIA "Labo namu aģentūra", SIA "Homemaster" un uzkopšanas servisa uzņēmumu SIA "ALG Cleaning".