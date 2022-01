'Civinity': plānotais atbalsts energoresursu izmaksu mazināšanai nebūs pietiekams

Nekustamo īpašumu apsaimniekošanas un pārvaldīšanas grupas "Civinity" veiktajā aptaujā, vairāk kā 60% aptaujāto norāda, ka valdības plānotie atbalsta pasākumi energoresursu izmaksu mazināšanai nebūs atbalsts, vai būs nepietiekams atbalsts. Gandrīz 50% aptaujas dalībnieki norāda, ka pieaugošās izmaksas par energoresursiem, saistībā ar būtiskajiem tarifu kāpumiem, ir liels slogs mājsaimniecībai, un ģimenei būs būtiski jāsamazina citi izdevumi, lai tiktu galā ar maksājumiem. Vairāk kā 10% norāda, ka netiks galā un, iespējams, veidosies parādi, norāda uzņēmums.

Uzņēmumā norāda, ka kopš izmaksu pieauguma elektroenerģijas un siltumenerģijas tarifiem tirgū, "Civinity" nepārtraukti saņem jautājumus no klientiem, lūdzot skaidrot tarifu kāpuma iemeslus un situāciju ar augstajām izmaksām par siltuma, elektrības un gāzes piegādi. Tāpat iedzīvotājiem ir neskaidra tālākā energoresursu cenu politika. Uzņēmums veica iedzīvotāju aptauju, lai labāk noskaidrotu situāciju par to, kādēļ iedzīvotājiem joprojām ir tik daudz neatbildētu jautājumu attiecībā uz maksājumu pieaugumu, un kādu ietekmi tās atstās uz mājsaimniecības finansēm.

"Civinity" veiktajā aptaujā, kura veikta laika posmā no 12.01.-18.01. aptaujājot 1727 respondentu, noskaidrojās, ka ap 57% iedzīvotājiem valdības un atbildīgo institūciju paustā un publiskotā informācija par tarifu kāpumiem nav saprotama, vai ir nepietiekami saprotama. Tāpat vairāk kā 30% iedzīvotāju neko nav dzirdējuši par plānotajiem atbalsta pasākumiem iedzīvotājiem energoresursu izmaksu mazināšanai.

"Noskaidrojot iedzīvotāju viedokli un monitorējot to, kādus jautājumus ik dienas saņemam no iedzīvotājiem, ir skaidrs, ka atbildīgo institūciju politika attiecībā uz energoresursu cenām un atbalsta pasākumiem saistībā ar to mazināšanu, ir ne tikai nepietiekama, bet arī komunikācija par to nav bijusi veiksmīga, tāpat kā skaidrojums par situāciju kopumā. Šobrīd, kad esam pandēmijas ietekmē, turklāt apkures sezonas laikā, kas vienmēr ir papildus finansiālais slogs iedzīvotājiem, aicinām valdību un atbildīgās institūcijas saprotamāk un plašāk skaidrot iedzīvotājiem tarifu kāpuma iemeslus, atbalsta pasākumus un prognozēt situācijas tālāku attīstību. Mēs redzam, ka iedzīvotāji to neizprot, un ik dienas ieguldām milzu resursus skaidrojumos, kas būtu jāveic gan attiecīgo komunālo pakalpojumu piegādātājiem, gan valdībai,” norāda Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas nodaļas vadītājs Gatis Roze.

Roze arī skaidro, ka tarifi par energoresursu piegādi ir atkarīgi no līgumiem, kādi ir noslēgti ēku apsaimniekotājiem ar pakalpojumu piegādātāju. Un, kaut arī "Civinity" klientiem izmaksas par elektronerģiju un gāzi nav mainījušās, pateicoties iepriekš noslēgtiem ilgtermiņa līgumiem ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem, kopējo iedzīvotāju neizpratni par šā brīža cenām tirgū un tālākajiem situācijas attīstības scenārijiem uzņēmums redz ik dienu.

Tāpat Roze prognozē, ka energoresursu cenas arī turpmāk saglabāsies stabili augstas, ar tendenci tikai augt, un, ja iepriekš nav pievērsta uzmanība energoefektivitātes uzlabošanai, šobrīd ir īstais laiks par to sākt domāt.