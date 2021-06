'Clean R' sāk atkritumu konteineru digitalizāciju Rīgā

Vides pakalpojumu uzņēmums “Clean R” Rīgā uz atkritumu konteineriem sāk uzstādīt radiofrekvences identifikācijas tehnoloģiju sistēmu (RFID).

Tā lietotājiem ļaus precīzi pārvaldīt to konteinerus, tostarp kontrolēt un izsekot to izvešanas laiku un darbu izpildes precizitāti. Šādas sistēmas ieviešana un sasaiste ar Rīgas pilsētas pašvaldības IT platformām sniegs precīzāku pārraudzību atkritumu izvešanas nodrošināšanā. Pavisam RFID sistēmu plānots uzstādīt uz aptuveni 18 tūkst. sadzīves atkritumu konteineru, projekta izmaksas sasniegs līdz 200 tūkstošiem eiro.

RFID sistēmu veido mikroshēmas, kas tiek uzstādīta uz konteinera, tās nolasītāja, kas atrodas uz "Clean R" automašīnas un datorsistēmas, kas datus apstrādā un uzkrāj. Raidītāji ir droši, neatstāj nekādu iespaidu uz apkārtējo vidi un veselību un ir teju nemanāmi. RFID sistēma ir līdzīga tām, kas strādā veikalos un tirdzniecības vietās. Atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu nodrošināšanai "Clean R" šādu sistēmu jau vairākus gadus sekmīgi izmanto Jūrmalā, kur tā apliecinājusi efektivitāti. "Clean R" Klientu atbalsta departamenta vadītājs Reinis Zarāns akcentē, ka RFID sistēma iedzīvotājiem un pašvaldībai sniedz plašākas iespējas pārraudzīt darbības ar atkritumu konteineriem, tostarp noteikt to izvešanas faktu saskaņā ar plānoto izvešanas grafikā.

RFID sistēmas uzstādīšanu un aktivizēšanu uz "Clean R" klientu konteineriem Rīgā plānots turpināt līdz gada nogalei. Katrs klients pirms sava konteinera digitalizācijas par to saņems informatīvu paziņojuma īsziņu uz tālruņa numuru, kas norādīts kā kontakttālrunis līgumā ar "Clean R".