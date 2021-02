'Coca-Cola' Eiropā testēs papīra pudeli

Dzērienu ražotājs "Coca-Cola" prezentējis papīra pudeles prototipu, pie kura darbs tika aizsākts pagājušajā gadā Briseles inovāciju centrā, informē uzņēmuma pārstāvji.

Drīzumā tiks īstenota nākamā projekta fāze, kuras laikā iepakojums tiks izmēģināts patērētāju tirgū, lai noskaidrotu tā sniegumu un patērētāju attieksmi. Prototipa iepakojums tiks palaists tirgū izmēģinājuma periodā šajā vasarā.

Jau pēc dažiem mēnešiem jaunais iepakojums parādīsies Ungārijas veikalos, kur tajā tiks piedāvāts augu bāzes dzēriens "AdeZ".

"Coca-Cola Company" kā daļu no uzņēmuma stratēģijas "Pasaule bez atkritumiem" (World Without Waste) ir izvirzījusi mērķus attiecībā uz iepakojumu, plānojot līdz 2030. gadam atgūt 100% pārdotā iepakojuma, lai to nodotu atkārtotai pārstrādei. Šajā sakarā uzņēmums pēta inovatīvus iepakojuma risinājumus, kas veicinātu ilgtspēju un aprites ekonomiku visiem iepakojuma materiāliem.

Jaunais papīra pudeļu prototips tiek izstrādāts kā daļa no sadarbības starp "Coca-Cola" Briseles pētniecības un attīstības laboratoriju un papīra pudeļu ražošanas uzņēmumu Dānijas jaunuzņēmums""Paboco".

"Paboco" izstrādātās tehnoloģijas mērķis ir radīt 100% pārstrādājamas pudeles, kas izgatavotas no ilgtspējīgi iegūtas koksnes ar bioloģisku materiālu barjeru, kas piemērota tādām šķidrajām precēm kā gāzēti un negāzēti dzērieni, skaistumkopšanas produkti, kā arī citām precēm. Pašreizējais prototips sastāv no papīra apvalka ar pārstrādājamu plastmasas apšuvumu un vāciņu. Galvenais projekta mērķis ir izstrādāt pudeli bez plastmasas čaulas, ko var pārstrādāt kā papīru.

"Izziņotais tirgus pētījums ir pavērsiena punkts mūsu centieniem izstrādāt papīra pudeli", saka "Coca-Cola Europe" tehniskās piegādes ķēdes un inovāciju direktore Daniela Zahariea,.

Papīra pudeles prototipa izmēģināšanu paredzēts uzsākt 2021. gada otrajā ceturksnī Ungārijā. 2'000 250ml pudeles ar augu bāzes dzērienu "AdeZ" patērētājiem piedāvās viens no Ungārijas visstraujāk augošajiem pārtikas mazumtirgotājiem – "kifli.hu".