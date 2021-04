'Coface Baltics': 2020. gads atstājis lielu skaitu slēpto maksātnespēju

Ņemot vērā, ka Baltijas valstu ekonomikas ir daļēji atkarīgas no eksporta, maksātnespēju vilnis vecajās Eiropas valstīs, piemēram, Vācijā, Francijā un Spānijā, var izraisīt maksātnespēju skaita pieaugumu arī Baltijā. Tas varētu vairāk skart uzņēmumus, kuru darbība galvenokārt vērsta uz eksportu.

"Protams, pašlaik ir maz ticams, ka visas vai lielākā daļa 2020. gadā “slēpto” maksātnespēju īstenosies 2021. gadā. Maksātnespējas sāka parādīties 2021. gadā, taču šī procesa ātrums un rezultāts būs atkarīgs no vairākiem vēl neskaidriem faktoriem. Pirmkārt, to ietekmēs, cik ātri tiks atcelti stingrākie epidemioloģiskie ierobežojumi, kas savukārt atkarīgs no vakcinācijas ātruma un mēroga. Tas būs atkarīgs arī no valstu vēlmes turpināt piedāvāt atbalsta mehānismus, jo šobrīd to fiskālās problēmas kļūst arvien aktuālākas. Visbeidzot jautājums ir, cik lielā mērā politikas veidotāji ir gatavi ļaut uzņēmumiem ciest zaudējumus un neveiksmes,” skaidro M. Štareika.

Viņš piebilst, ka nav veida, kā atcelt valdību atbalsta pasākumus tā, lai tie neietekmētu uzņēmumu maksātnespēju skaitu. Atbalsts ilgāk jāpiešķir tām nozarēm, kas cieš visvairāk.

Atceļot atbalsta pasākumus, šobrīd “Coface” sagaida maksātnespēju gadījumu skaita pieaugumu lielākajā daļā valstu.