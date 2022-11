'Coface' Centrālās un Austrumeiropas lielāko uzņēmumu reitingā iekļautas 6 Latvijas kompānijas

Starptautiskā kredītrisku apdrošinātāja "Coface" jaunākā Centrālās un Austrumeiropas 500 lielāko uzņēmumu reitinga Top 500 dati rāda, ka 2021. gads nesis būtiskas izmaiņas, ietekmējot vairuma uzņēmumu pozīcijas.



Reitingā iekļauto Latvijas uzņēmumu skaits palicis nemainīgs – tie ir 6, Lietuvas uzņēmumu skaits sarucis līdz 22, salīdzinot ar rekordlielo uzņēmumu skaitu 2020. gadā – 26 uzņēmumiem, savukārt Igaunijas uzņēmumu skaits samazinājies no 6 uz 5. No Latvijas uzņēmumiem vietu reitingā uzlabojuši divi, pozīcijas zaudējuši trīs uzņēmumi, un AS "Latvijas Gāze" ir kļuvis par topa jaunpienācēju.

"Coface" Top 500 reitinga dati rāda, ka 2021. gadā visā Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) reģionā IKP pieauga par 5,7%, kamēr pandēmijas pirmajā t.i. 2020. gadā tas samazinājās par 3,7%. Topa lielākie CAE uzņēmumi uzrādīja pieaugošu apgrozījuma, peļņas apjomu un darbinieku skaitu, ko veicināja ražošanas atgūšanās no pirmajā pandēmijas gadā piedzīvotās lejupslīdes. Dati rāda, ka vadošās nozares joprojām ir nafta un gāze, autobūve un transports, kā arī tirdzniecība. Lielākie uzņēmumi CAE reģionā atrodas Polijā, un to apgrozījums, salīdzinot ar 2020. gadu, pieauga par 26%.

2020. gadā CAE valstīs tika reģistrēta mērenāka ekonomiskā recesija ar vidējo IKP kritumu par 3,7%, salīdzinājumā ar 5,5% recesiju Rietumeiropā. Tendence turpinājās arī 2021. gadā - CAE ekonomiskā izaugsme bija vērā ņemama – 5,7%, salīdzinot ar 4,7% Rietumeiropā.

Gregors Silevičs (Grzegorz Sielewicz), "Coface" Centrālās un Austrumeiropas galvenais ekonomists, skaidro reģionu atšķirīgās ekonomikas tendences: "Centrālās un Austrumeiropas reģioni ir mazāk atkarīgi no pakalpojumiem, tostarp restorānu un viesnīcu sektora, kas, dažādu iemeslu dēļ (piemēram, noteikto ierobežojumu, klientu skaita samazināšanās dēļ u.tml.) pandēmijas laikā cieta krietni vairāk nekā citi sektori. Tikmēr šie paši faktori kļuva par iemeslu milzīgajiem zaudējumiem Rietumeiropas ekonomikā. Kopumā lielākie CAE reģiona uzņēmumi spējuši salīdzinoši ātri izmantot ekonomikas atveseļošanos savā labā."

Visu reitingā iekļauto 500 uzņēmumu kopējais apgrozījums audzis par 26,9%, sasniedzot 842 miljardus eiro. Salīdzinot ar 2020. gadu, kopējā neto peļņa gandrīz dubultojusies līdz 41,5 miljardiem eiro. Turklāt 500 lielākie CAE uzņēmumi radījuši 2,2 miljonus darbavietu – par 1,3% vairāk nekā 2020. gadā.

Divi no sešiem Latvijas uzņēmumiem, kas 2020. gadā tika iekļauti Top 500, 2021. gadā spējuši uzlabot savas pozīcijas: AS "Latvenergo" pakāpās par visvairāk – 40 – vietām, tagad ieņemot 226. pozīciju, salīdzinot ar 267. vietu iepriekšējā Top 500. Savukārt SIA "Uralkali Trading" savu pozīciju uzlaboja par 28 vietām, ieņemot 61. vietu salīdzinājumā ar 89. vietu 2020. gada reitingā. Jāatzīmē, ka SIA "Uralkali Trading", kura patiesais labuma guvējs ir starptautiskajām sankcijām pakļautais Krievijas pilsonis Dmitrijs Mazepins.

"IKP pieaugums 2021. gadā Baltijas valstīs bija sekojošs: 6% Lietuvā, 3,9% Latvijā un 8,3% Igaunijā. Paralēli šiem rādītājiem, bija vērojams vēl straujāks lielāko uzņēmumu apgrozījuma pieaugums, 2020. gada rezultātus pārsniedzot par 24%. Ievērojamu daļu no šī pieauguma pašsaprotamu iemeslu dēļ aizņēma enerģētika, bet pienesums jūtams arī no transporta, lauksaimniecības un ķīmisko vielu nozarēm. Tāpat kopējā gūtā uzņēmumu peļņa palielinājusies par vairāk nekā 32%, neskatoties uz pieaugošajā izmaksām 2021. gadā. Neapšaubāmi labākie rezultāti Baltijā ir uzņēmumam "Thermo Fisher Scientific Baltics", kura apgrozījums 2020. gadā pieauga no 400 miljoniem līdz 1200 miljoniem eiro, pagājušajā gadā sasniedzot teju 2 miljardus eiro," skaidro "Coface" vadītājs Baltijas valstīs Mindaugs Sventickas (Mindaugas Sventicka).

Lai gan Top 500 reitingā iekļauto Latvijas uzņēmumu vidējā ekonomiskā izaugsme bija 21,4%, uzņēmumu apgrozījuma pieaugums atsevišķās nozarēs būtiski atšķīrās, rezultējoties ar vietu maiņām reitingā. Visvairāk auga SIA "Uralkali Trading" apgrozījums, sasniedzot 55%. AS "Latvenergo" apgrozījums pieauga par 38%. SIA "RIMI Latvia" apgrozījums pieauga par 7%, kamēr SIA "Maxima Latvia" apgrozījums sasniedza 4% kāpumu. Savukārt AS "Elko Grupa" apgrozījums kritās par 3%. Šogad reitingā vairs netika iekļauts uzņēmums SIA "Severstal Distribution", un par topa jaunpienācēju kļuva AS "Latvijas Gāze", uzņēmumam ieņemot 480. vietu.

Sventickis skaidro, ka Top 500 reitingā starp Latvijas uzņēmumiem redzama jauna tendence - lielāko mazumtirdzniecības uzņēmumu reitingi kritušies. Tas nozīmē, ka to ieņēmumu pieaugums bijis lēnāks nekā citiem reitingā iekļautajiem uzņēmumiem. Jaunākajā reitingā SIA "Maxima Latvia" ieņem 271. vietu, bet iepriekšējā topā bija 225.vietā - reitings krities par 46 vietām. SIA "RIMI Latvia" reitings ir krities par 23 vietām, uzņēmumam ieņemot 237. vietu salīdzinājumā ar 214.vietu 2020.gada topā. Līdzīga tendence ir arī Lietuvā.

CAE reģiona valstis, kurās ir visvairāk uzņēmumu, kas iekļauti Top 500 reitingā, ir: Polija (153 jeb 30,6% no visiem uzņēmumiem), Čehija (92 jeb 18,4%), Ungārija (64 jeb 12,8%), Rumānija ( 59), Slovākija (35), Bulgārija (25), Lietuva (22), Slovēnija (15), Serbija (13), Horvātija (11), Latvija (6), Igaunija (5).

No CAE reģiona valstīm augstākais "Coface" reitings (А2) piešķirts tikai Igaunijai. Lielākajai daļai citu valstu – Lietuvai, Polijai, Čehijai, Ungārijai, Slovākijai, Slovēnijai un Latvijai – piešķirts nedaudz zemāks – A3 reitings. Horvātijai piešķirts vēl zemāks – A4 – reitings, bet Serbijai, Bulgārijai un Rumānijai - B reitings.

"Coface" norāda, ka starp visām CAE reģiona valstīm Lietuva ir līdere pēc darbinieku īpatsvara datiem. CAE reģiona vadošo darba devēju trijniekā ir Polijas uzņēmums "Jeronimo Martins Polska" (5. vieta, 74 tūkstoši darbinieku), Lietuvas uzņēmums "Vilniaus prekyba" (21. vieta, 44 tūkstoši darbinieku) un Polijas dzelzceļa operators "PKP" (146. vieta, 40 tūkstoši darbinieku).