'Conexus' apliecina, ka krātuvē noglabātās dabasgāzes apjoms atbilst mājsaimniecību vajadzībām

Inčukalna pazemes gāzes krātuvē noglabātais dabasgāzes apjoms ir pietiekošs, lai nodrošinātu saistīto lietotāju apgādi atbilstoši noteiktajam, liecina AS "Conexus Baltic Grid" paziņojums.

Vienlaikus uzņēmums skaidro, ka Inčukalna PGK glabātās gāzes īpašumtiesību jautājumi ir sistēmas lietotāju kompetencē un "Conexus" ir pienākums nodrošināt ierobežotas pieejamības informācijas aizsardzību, kuru "Conexus" ir saņēmis no sistēmas lietotājiem, un nav tiesīgs to izpaust.

Jau ziņots, ka nākamajā apkures sezonā dabasgāzes lietotājiem nepieciešamais apjoms ir 1,15 Twh, un tās piegādātājam AS "Latvijas gāze" (LG) līdz 30. septembrim uzlikts pienākums šo dabasgāzes apjomu uzglabāt Inčukalna PGK. Savukārt no 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim uz katra mēneša pirmo datumu krātuvē jābūt vismaz tādam dabasgāzes apjomam, kas atbilst starpībai starp 1,15 Twh un saistītajiem lietotājiem faktiski piegādāto apjomu no 2022. gada 1. oktobra līdz iepriekšējā mēneša pēdējam datumam.

Otrdienas valdības, 9. augusta, valdības sēdē premjerministrs Krišjānis Kariņš informēja, ka patlaban Inčukalnā esošais gāzes apjoms pilnībā sedz Latvijas vajadzības nākamajā apkures sezonā, taču trešdienas rītā LG brīdināja, ka tomēr nespēs nodrošināt nepieciešamo dabasgāzes krājumu apjomu.

LG norāda, ka tai piederošās dabasgāzes apjoms, kas atrodas Inčukalna PGK, ir mazāks, nekā nepieciešamais – šonedēļ tas sasniedz 0,75 Twh, bet šā gada 31. augustā tai piederošās dabasgāzes apjoms, ņemot vērā jau iepriekš uzņemtās līgumiskās saistības, būs 0,69 TWh.

Tiesa gan, Ekonomikas ministrijas (EM) rīcībā ir informācija, ka dabasgāzes tomēr pietiks. Ministrija saņēmusi datus no "Conexus", kas apliecina, ka LG glabātais dabasgāzes daudzums Inčukalnā ir pietiekams apkures sezonai un par trūkumu visdrīzāk nav jābažījas.