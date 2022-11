'Conexus': Inčukalna PGK piepildījumu šogad nodrošina dabasgāzes piegādes no Lietuvas

Šogad Inčukalna pazemes gāzes krātuves (Inčukalna PGK) piepildījumu galvenokārt nodrošina dabasgāzes piegādes no Lietuvas, sedzot Latvijas, Igaunijas un Lietuvas tirgus vajadzības, liecina vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") nerevidētais finanšu pārskats par uzņēmuma darbības rezultātiem no janvāra līdz septembrim ieskaitot.

Uzņēmumā "Delfi Bizness" skaidro, ka, lai nodrošinātu dabasgāzes drošu un paredzamu pieejamību, dabasgāzes tirgotāji aktīvi diversificējuši dabasgāzes piegādes avotus un veikuši dabasgāzes piegādes no Klaipēdas sašķidrinātās gāzes termināļa, līdz ar to būtiski pieaudzis no Lietuvas saņemtais dabasgāzes apjoms, tam pārskata periodā sasniedzot 13,2 TWh. Savukārt no Krievijas saņemtās dabasgāzes apjoms būtiski samazinājies līdz 3,4 TWh, kas ir par 81% mazāk nekā pērn.

Kopumā šogad minētajā laika periodā pārvadītās dabasgāzes apjoms kritās, tam sasniedzot 23,4 TWh, kas ir par 26% mazāk, nekā pērn. Vienlaikus "Conexus" valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss norāda, ka kritums ir likumsakarīgs, summējoties tādiem faktoriem kā ģeopolitiskie izaicinājumi, to radītā nenoteiktība dabasgāzes tirgū, kā arī savu ietekmi atstājuši siltie laikapstākļi pārskata periodā.

"Pārvadītās dabasgāzes apjomu 2022. gada deviņos mēnešos primāri ietekmēja elektroenerģijas ražošanas apjoma samazinājums valsts lielākajās termoelektrostacijās un būtiski pieaugusī gāzes cena. Tā rezultātā kopējā patērētāju nepieciešamība pēc gāzes bija mazāka nekā iepriekšējā gada attiecīgajā periodā - dabasgāzes patēriņa apjoms Latvijas lietotāju vajadzībām sasniedza 5,8 TWh, kas ir par 33% mazāk nekā gadu iepriekš. Pozitīvi, ka Inčukalna pazemes gāzes krātuvē ir rezervēta visa krātuves cikla jauda, kā arī no februāra beigām krātuves lietotājiem tika nodrošināta nepārtraukta dabasgāzes iesūknēšanas vai izņemšanas iespēja," komentē Bariss.

Pēc "Conexus" sniegtās informācijas, 2022./2023. gada krātuves cikla Inčukalna PGK jaudas rezervācijas produktu apjoms sasniedz 24,1 TWh, kas ir par 27% vairāk nekā gadu iepriekš. Inčukalna PGK 2022./2023. gada krātuves cikla visa pieejamā jauda ir pilnībā rezervēta. Šis ir krātuves rezervāciju lielākais apjoms, kāds sasniegts "Conexus" darbības laikā.

Kopumā šī gada 9 mēnešos "Conexus" neto apgrozījums sasniedzis 39,32 miljonus eiro, kas ir par 5% mazāk nekā gadu iepriekš. "Dabasgāzes patēriņa apjoma kritums tiešā veidā ietekmēja apgrozījuma kritumu. Šajā laikā mūsu absolūtā prioritāte ir bijusi dabasgāzes plūsmu, krātuves pieejamības un attiecīgi Latvijas enerģētiskās drošības nodrošināšana," uzsver Bariss.

Pārskata periodā "Conexus" EBITDA samazinājās par 9%, salīdzinot ar 2021. gada attiecīgo periodu, un sasniedza 23 miljonus EUR. Lai arī ieņēmumus un EBITDA peļņu negatīvi ietekmēja pārvades pakalpojuma apjoma kritums, uzglabāšanas pakalpojuma ieņēmumi un EBITDA pārsniedz iepriekšējā gada attiecīgā perioda rādītājus.

"Conexus" lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder "MM Capital Infrastructure Fund", bet 2,48% - pārējiem akcionāriem.