Vienotā dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatora AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") infrastruktūra ir sagatavota atbilstoši darbam arī ikgadēji neraksturīgos apstākļos, norādīja kompānijas valdes priekšsēdētājs Uldis Bariss.

Viņš pauda, ka "Conexus" ir sagatavojuši kompresorus, lai dabasgāzi varētu izņemt no krātuves ar kompresoru palīdzību un nodrošināt nepieciešamo spiedienu pārvades sistēmā arī tad, kad krātuvē ir mazs gāzes atlikums.

Vasaras sezonā uzņēmums tehniski var nodrošināt, ka krātuve garantē gāzes izņemšanu arī iesūknēšanas periodā, saprotot, ka esošajā tirgus situācijā var gadīties brīdis, kad gāzi var būt nepieciešams arī izņemt, tādēļ "Conexus" ir jābūt spējīgiem to tehniski nodrošināt.

"Arī ziemas periodā, visticamāk, nāksies saskarties ar situāciju, ka mums būs jābūt elastīgiem. Tomēr es sagaidu, ka ziemas periodā pārsvarā no krātuves gāzi ņems ārā. Ja kāds tirgotājs caur Paldiskiem šajā laikā gāzi būs nopircis un vēlēsies to noglabāt Inčukalna pazemes gāzes krātuvē, tad pēc būtības līdzīgi kā grāmatvedībā tas veidos saldo starp izņemšanu un iesūknēšanu jeb netiešā veidā tas tirgotājs, kurš ņems ārā, apmainīsies ar gāzi ar to, kurš liks iekšā," sacīja Bariss.

"Conexus" valdes priekšsēdētājs sagaida, ka visdrīzāk tas ziemā būs pamata variants tam, kā jauna gāze nonāks krātuvē, taču, ja būs tirgus situācija, kad ziemā būs vajadzīga fiziska gāzes iesūknēšana, tad "Conexus" to noteikti spēs risināt.

Tāpat Bariss arī pauda, ka gadījumā, ja Paldisku sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) terminālis tiks uzbūvēts, tehniski nav problēmas iesūknēt gāzi arī no Igaunijas puses un noglabāt to krātuvē. Tomēr patlaban no patēriņa viedokļa galvenais izaicinājums ir nodrošināt Somijas patēriņu virzienā no Lietuvas vai no Polijas, tādēļ no Paldisku termināļa drīzāk tiktu sagaidīta šī Somijas nodrošināšana.

"Vienalga, vai tas atrodas gāzes cauruļvada "Balticconnector" Igaunijas pusē Paldiskos vai Somijā - ir pieprasījuma samazinājums pēc gāzes Somijā, kas ir ļoti liels tirgus. Tas automātiski atslogos Latvijas un Lietuvas gāzes apgādes apgabalu," paskaidroja Bariss.

Jau vēstīts, ka "Conexus" apgrozījums pagājušajā gadā bija 56,439 miljoni eiro, kas ir par 4,8% vairāk nekā gadu iepriekš, savukārt kompānijas peļņa pieauga par 0,8% - līdz 13,217 miljoniem eiro.

"Conexus" lielākais akcionārs ir valstij piederošais "Augstsprieguma tīkls" (68,46%), kamēr 29,06% akciju pieder Japānas uzņēmuma "Marubeni" pārvaldītajam fondam "MM Capital Infrastructure Fund", bet 2,48% - pārējiem akcionāriem.