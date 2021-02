'Conexus' izsludina iepirkumu gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa piegādei

Vienotais dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operators AS "Conexus Baltic Grid" izsludinājis iepirkumu gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa piegādei Inčukalna pazemes gāzes krātuvei, informē uzņēmuma pārstāvji.

Iepirkums tiek īstenots Inčukalna pazemes gāzes krātuves modernizācijas projekta ietvaros, kas ir viens no lielākajiem Eiropas kopīgu interešu projektiem, kas tiek īstenots Latvijā un norisinās līdz 2025. gadam. Tā mērķis ir modernizēt Inčukalna pazemes gāzes krātuves virszemes infrastruktūru, gāzes urbumus un esošo gāzes infrastruktūru.

Projekta laikā tiks veikta jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšana, lai palielinātu gāzes izņemšanas jaudas, kā arī mazinātu gāzes krātuves izņemšanas jaudas atkarību no gāzes daudzuma un spiediena krātuvē.

"Turpinot darbu pie viena no lielākajiem Eiropas kopīgu interešu projektiem, tā ietvaros Inčukalna pazemes krātuvē paralēli norit virkne ļoti nozīmīgu apakšprojektu. Gāzes pārsūknēšanas agregāta kompleksa projekta īstenošanā iepirkuma rezultātā esam noslēguši sadarbību ar "GasOil Technology a.s.", kas veic jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta būvprojekta izstrādi un būvdarbu laikā nodrošinās autoruzraudzību. Atbilstoši tehniskajai specifikācijai, kuru esam izstrādājuši sadarbībā ar "GasOil Technology a.s.", ir nepieciešama šī kompleksa piegāde, piesaistot profesionālu, šīm mērķim atbilstošu sadarbības partneri," informē Inčukalna pazemes gāzes krātuves vadītājs Rinalds Dimiņš.

Pērn "Conexus" noslēdza līgumu ar Slovākijas uzņēmumu "GasOil Technology a.s.", kas līdz 2022. gada vidum veiks jauna gāzes pārsūknēšanas agregāta būvprojekta izstrādi.

Gāzes pārsūknēšanas agregāta uzstādīšana paredzēta, lai nodrošinātu kompresijas gāzes ieguvi ar jaudu 12-15 miljoni m3/24 h un iesūknēšanu ar jaudu 4-6 miljoni m3/24 h, kā arī mazinātu gāzes krātuves izņemšanas jaudas atkarību no gāzes daudzuma krātuvē.

Šī gada janvārī tika saņemta projekta īstenošanai nepieciešamā Krimuldas novada būvvaldes būvatļauja.