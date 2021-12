'Conexus': Krājumu apjoms Inčukalnā ir pietiekams

Dabasgāzes krājumu apjoms AS "Conexus Baltic Grid" ("Conexus") Inčukalna pazemes gāzes krātuvē (PGK) 28. decembrī ir 12,226 tūkst. GWh. Dabasgāzes piegādes apjomi no Inčukalna PGK tirgotājiem un lietotājiem nav ierobežoti, un līdz ar to nav pamata izsludināt valsts līmeņa enerģētisko krīzi dabasgāzes jomā, uzsver uzņēmums.

"Conexus" akcentē, ka veic normatīvajos aktos noteiktos pienākumus drošas un nepārtrauktas pārvades sistēmas un krātuves lietošanas nodrošināšanā. Lai izpildītu MK noteikumu "Enerģijas lietotāju apgādes un kurināmā pārdošanas kārtība izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā un valsts apdraudējuma gadījumā" prasības, "Conexus" Inčukalna PGK ir rezervējis uzglabāšanai 2,35 milj. MWh dabasgāzes.

Šie MK noteikumi paredz pienākumu vienotajam dabasgāzes pārvades un uzglabāšanas sistēmas operatoram Inčukalna PGK uzturēt divas dabasgāzes rezerves, proti, rezervi, kas valstī izsludinātas enerģētiskās krīzes laikā nepieciešama nodrošināmo lietotāju apgādei un rezervi Inčukalna PGK izņemšanas jaudas nodrošināšanai.

Abas pieminētās krātuvē izveidotās dabasgāzes rezerves ir citu komersantu īpašums, kas uz noteiktu laika periodu tiek uzglabātas krātuvē, un tās var tikt izmantotas tikai valstī izsludinātas enerģētiskās krīzes situācijā.