'Conexus' vadīs bijušais 'Latvenergo' valdes loceklis Uldis Bariss

Par AS "Conexus Baltic Grid" valdes priekšsēdētāju atlases konkursā izraudzīts Uldis Bariss, kuram ir vairāk nekā 18 gadu pieredze enerģijas nozarē. Paredzēts, ka U. Bariss jaunos amata pienākumus sāks pildīt no šī gada 16. novembra.

U. Bariss līdz šim brīdim bijis AS "Latvenergo" komercdirektors un valdes loceklis, kā arī OU "Elektrum Eesti" padomes priekšsēdētājs un "Elektrum Lietuva" UAB padomes priekšsēdētājs.

Viņa atbildībā bijusi uzņēmuma darbības pārvaldība, elektroenerģijas vairumtirdzniecība un mazumtirdzniecība, klientu apkalpošana, kā arī dažādu juridisko, tajā skaitā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisiju saistītu jautājumu risināšana.

U. Bariss 2015. gadā līdzdarbojies elektroenerģijas tirgus atvēršanā 850 tūkstošiem mājsaimniecību klientiem, strādājot pie nepieciešamā tiesiskā regulējuma. Aktīvi strādājis pie pārdošanas apjomu palielināšanas Igaunijā un Lietuvā, attīstot elektroenerģijas vairumtirdzniecību un mazumtirdzniecību korporatīvo klientu segmentā. Iepriekš AS "Latvenergo" bijis arī finanšu direktors, kā arī Sadales tīklu reorganizācijas projekta direktors, uzņēmumā dažādos amatos strādājot kopš 2002. gada.

"Šo gadu laikā esmu ieguvis daudzpusīgu pieredzi enerģijas nozarē, esot klāt dažādiem svarīgiem elektroenerģijas tirgus attīstības pagrieziena punktiem. Šobrīd ir laiks savas zināšanas un pieredzi nodot tālāk, un redzu, ka "Conexus" ar savu uzņemto attīstības kursu ir vieta, kur turpināt savu profesionālo ceļu," saka U. Bariss.

U. Bariss Rīgas Tehniskajā universitātē ieguvis inženierzinātņu doktora grādu vides zinātnē, profesionālo maģistra grādu uzņēmējdarbības vadībā Rīgas Ekonomikas augstskolā, savukārt Latvijas Universitātē iegūts maģistra grāds ekonomikā.

Jauns AS "Latvenergo" valdes loceklis tiks izvēlēts konkursa kārtībā, informē AS "Latvenergo". AS "Latvenergo" valdē darbu turpina valdes priekšsēdētājs Āris Žīgurs, kā arī valdes locekļi Guntars Baļčūns un Kaspars Cikmačs.