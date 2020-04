Covid-19: atļauj Latvijas uzņēmumu darbinieku komandējumus

Lai izpildītu iepriekš noslēgtos līgumus un turpinātu strādāt eksporta tirgos, Latvijas uzņēmumiem ir būtiski nosūtīt savus darbiniekus komandējumos, tādēļ tika veikti grozījumi 2020. gada 12. marta Ministru kabineta rīkojumā Nr. 103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, pilnvarojot satiksmes ministru piešķirt atļaujas izpildīt starptautiskos pasažieru pārvadājumus ārkārtējās situācijas laikā, informē Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra.

Atļaujas tiek piešķirtas balstoties uz Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) apkopoto informāciju. Satiksmes ministrs jau devis atļaujas pirmo reisu izpildīšanai uz Zviedriju un Vāciju. Ar apstiprināto reisu sarakstu var iepazīties Satiksmes ministrijas mājas lapā.

Līdz 7. aprīlim LIAA saņemti pieteikumi par darbinieku nosūtīšanu komandējumos no 253 uzņēmumiem par 1317 darbiniekiem. Visvairāk pieteikumu ir būvniecībā, bet vēl komandējumus pieteikuši metālapstrādes un konsultāciju pakalpojumu nozarēs strādājošie. Pieprasītākās valstis, uz kurām mūsu uzņēmēji vēlas doties komandējumos, ir Zviedrija, Vācija, Norvēģija, mazāk pieprasītas ir Dānija, Somija un Francija.

Šāda kārtība attiecas arī uz darbinieku atgriešanos Latvijā vai pasūtījumu izpildei nepieciešamo darbinieku ievešanai no ārvalstīm. Komandējumiem var pieteikties arī ārvalstīs reģistrētu uzņēmumu darbinieki. Daudzās valstīs noteikto ierobežojum dēļ, jāpārliecinās, vai būs iespējams nokļūt, kur plānots, īpaši gadījumos, ja apstiprinātais reiss nedodas uz mērķa valsti. Jāiepazīstas ar drošības prasībām konkrētā valstī. Atgriežoties no komandējuma, uzņēmumiem jānodrošina darbinieku nokļūšana mājās, neizmantojot sabiedrisko transportu. Darbiniekiem pēc atgriešanās no ārvalstīm jāievēro 14 dienu pašizolācija.