Covid-19 ierobežojumi draud bārus iedzīt pagrīdē

Jaunie ierobežojumi Covid-19 izplatības mazināšanai atkal smagi sitīs pa bāru nozari, kas jau tā ar grūtībām pārcieš pēdējā gada laikā gūtos zaudējumus, akcentē Latvijas Bāru asociācija.

Salīdzinājumā ar 2019.gadu attiecīgajā laika periodā šogad bāru nozares kopējais apgrozījums Latvijā samazinājies par vismaz 50%. "Valdības ierosinājums ļaut bāriem strādāt tikai līdz pusnaktij nostādīs bāru nozari bankrota priekšā, jo kompensācijas un atbalsta mehānismi piedāvāti netiek. Pat pēc pašām optimistiskākajām prognozēm darbu zaudēs 40% darbinieku," komentē asociācijā.

"Jau šobrīd bāru nozare atrodas uz ļoti šauras un akmeņainas kalnu takas, un vēl viens nepārdomāts valdības lēmums to iegrūdīs aizā, kurā izdzīvos tikai tie, kuri spēs darboties ēnu ekonomikas apstākļos. Mēs jau tuvojamies stāvoklim, kādā bāru nozare nonāktu, ja tiktu izsludināts sausais likums. Ja cilvēki var pulcēties lielveikalos, ja pat nelielos pasākumos drīkst vienā telpā atrasties līdz 30 cilvēkiem – ļaujiet arī bāriem darboties pēc līdzīgiem nosacījumiem. Bāros ir iespējams nodrošināt kontrolētu vidi, regulēt cilvēku skaitu, rast citus drošības līdzekļus. Neatņemiet mums un mūsu darbiniekiem iespēju turpināt gūt ienākumus," saka Latvijas Bāru asociācijas valdes loceklis Oskars Ikstens.

Latvijas Bāru asociācija uzskata – ja bāriem tiktu ļauts strādāt arī pēc pusnakts, nozarei būtu iespējams pārdzīvot šo sarežģīto laiku. Taču, ja Covid-19 ierobežojumu dēļ tas nav iespējams, ir nepieciešamas kompensācijas darbiniekiem par dīkstāvi, kā, piemēram, Apvienotajā Karalistē, kur tiek kompensēti 80% algas. "Šis ir arī efektīvs veids, kā pārliecināties, ka bāru nozares uzņēmēji spēlē pēc valsts noteikumiem – ja pabalsti būs atkarīgi no nomaksātajiem nodokļiem, kurš bārmenis vēlēsies stāvēt aiz bāra letes par naudu aploksnē," norāda LBA valdes loceklis Arnis Bikšus.

Latvijas Bāru asociācija tika dibināta 2020.gada vasarā, lai kopējiem spēkiem sakārtotu nozari un ļautu tai iznākt no ēnu ekonomikas pelēkās zonas. Tagad ar jaunajiem ierobežojumiem šim mērķim esot pārvilkts trekns krusts. "Asociāciju dibināja nozares profesionāļi, kuri labi apzinās gadu desmitu garumā ieilgušās problēmas bāru industrijā, un tieši tāpēc ir spējīgi piedāvāt reālus risinājumus. Valdība tomēr mūs nav sadzirdējusi. Šobrīd vairāk nekā nekad iepriekš ir nepieciešama palīdzība. Bāru nozarē vēl pirms Covid-19 krīzes darbojās ap 900 uzņēmumu, šobrīd to skaits ir sarucis un samazināsies vēl, ja netiks sniegts atbalsts no valsts," norāda Ikstens. Viņš arī piebilst – ir jārēķinās, ka, nesaņemot atbalstu vai iespēju strādāt, daļa bāru varētu aiziet pilnīgi nelegālā režīmā, kas kaitēs gan epidemioloģiskajai drošībai, gan nozares sakārtošanai un nodokļu maksāšanai ilgtermiņā.