Covid-19 mainījis tendences nekustamā īpašuma izvēlē, secina 'Luminor'

"Luminor" bankas dati liecina, ka šobrīd pieprasījums pēc hipotekārajiem kredītiem Latvijā ir atjaunojies pirms pandēmijas līmenī un pēdējās nedēļās pat pārsniedzis to. Taču Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi arī nekustamo īpašumu tirgū ir ieviesuši jaunas tendences – īpaši pieaugusi interese par privātmāju iegādi, portālu "Delfi" informēja bankā.

Ārkārtas situācijas sākumposmā nekustamo īpašumu tirgū uz dažām nedēļām aktivitāte strauji saruka – daudzi darījumi tika piebremzēti, pircēji vēlējās nogaidīt un arī nekustamo īpašumu aģentu darbs klātienē apstājās. Taču jau aprīļa beigās interese par hipotekārajiem kredītiem īpašumu iegādei pakāpeniski atjaunojās, un maijā tā jau pārsniedza pirms pandēmijas līmeni – šobrīd ik nedēļu saņemam vairāk nekā 300 pieteikumus hipotekārajiem kredītiem, skaidro bankā.

Lielākās klientu grupas, kam tiek piešķirti aizdevumi mājokļa iegādei, ir jaunās ģimenes, cilvēki vecumā no 30 līdz 35 gadiem (34%), jaunie speciālisti vecumā no 26 līdz 30 gadiem (17%) un pieredzējuši eksperti vecumā no 35 līdz 45 gadiem, kas vēlas uzlabot dzīves apstākļus (14-15%).

"Luminor" mājokļu kreditēšanas eksperte Ingūna Krieva atklāj, ka pēdējos mēnešos tirgū novērojamas vairākas jaunas tendences – cilvēki vēlas iegādāties īpašumus, kas atrodas tuvāk dabai, un domā par to, lai mājoklī būtu iespēja iekārtot darba vietu.

Bankas dati liecina, ka aprīlī un maijā par 12% pieaudzis privātmāju iegādei izsniegto kredītu skaits, kā arī palielinājusies Pierīgā pārdoto īpašumu proporcija. "Redzam, ka klienti vairāk interesējas par īpašumiem ārpus Rīgas un ar apzaļumošanas teritoriju jeb dārzu – cilvēki vēlas iegādāties vasarnīcas vai dārza mājas Pierīgā, tostarp atjaunojamus īpašumus, lai varētu vairāk laika pavadīt svaigā gaisā un iekopt savu dārzu.

Arī ģimenes, kas meklē jaunu mājokli, šobrīd vairāk izvērtē alternatīvas dzīvošanai pilsētas dzīvoklī un drīzāk dod priekšroku dvīņu vai rindu mājām Pierīgā ar nelielu piemājas teritoriju. Šāda veida īpašumiem vērojams liels pieprasījums, taču piedāvājums diemžēl nav pietiekams," norāda Krieva.

Savukārt izvēloties jaunu mājokli, šobrīd daudzi apsverot mājokļos izvietot darba vietu, taču mājokļus ar atsevišķu darba telpu izvēlas tie cilvēki, kas pilnībā pārgājuši uz attālinātu strādāšanu un var atļauties papildu istabu.