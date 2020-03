Covid-19: noteic, kādas jomas veikali varēs strādāt brīvdienās

Lai pēc iespējas mazinātu Covid-19 vīrusa izplatības risku, ierobežojot cilvēku uzturēšanos publiskās vietās, valdība 24. martā veica grozījumus Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojumā Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", nosakot, ka brīvdienās un svētku dienās visos tirdzniecības centros, nodrošinot sociālās distancēšanās pasākumus, var darboties tikai noteiktas jomas veikali, informē Ekonomikas ministrija.

Reaģējot uz Latvijā izsludināto ārkārtas stāvokli un pildot žurnālistikas misiju informēt un izglītot lasītāju, visas turpmākās DELFI publikācijas par koronavīrusa izraisīto slimību “Covid-19” būs pieejamas bez maksas.

Tie ir:

pārtikas veikali,

aptiekas (tai skaitā veterinārās aptiekas),

optikas veikali,

dzīvnieku barības veikali,

higiēnas un saimniecības preču veikali,

būvniecības veikali,

dārzkopības preču veikali.



Līdz ar to no šīs nedēļas uz valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laiku ir noteikts tirdzniecības centru darbības ierobežojums, paredzot, ka brīvdienās (sestdienās, svētdienās) un svētkus dienās tirdzniecības centros darbojas tikai tādas tirdzniecības vietas, kurās galvenokārt tiek pārdotas pārtikas preces, zāles (t.sk. veterinārās zāles), optiskie redzes korekcijas līdzekļi, dzīvnieku barība, higiēnas un saimniecības preces, kā arī būvniecības un dārzkopības preces. Būtiski norādīt, ka sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi nav pārtikas veikali, līdz ar to tiem jābūt slēgtiem.

Tirdzniecības centrs šī rīkojuma izpratnē ir tirdzniecības ēka, kas iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai un kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vairāki tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji.

Ekonomikas ministrija atgādina, ka jau iepriekš uz ārkārtējās situācijas laiku tirgotājiem visiem Latvijā uzdots nodrošināt papildu drošības pasākumus tirdzniecības vietās:

- tirgotājiem, t.sk. tirdzniecības centriem, tirgiem un ielu tirdzniecības organizēšanas vietām, redzamās vietās (vismaz pie kases vai pie ieejas tirdzniecības organizēšanas teritorijā) jāizvieto skaidri salasāma norāde apmeklētājiem būt sociāli atbildīgiem un kases zonā ievērot divu metru distanci no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja;

- tirgotājiem ar tirdzniecības platību virs 100 m2 kases zonā jānodrošina divu metru distance no rindā priekšā stāvošā apmeklētāja ar norobežojošām zīmēm;

- tirdzniecības centros regulāri, reizi 15 minūtēs, jāatskaņo paziņojums latviešu valodā, aicinot pircējus lieki neuzkavēties tirdzniecības telpās un sekot izvietotajiem norādījumiem par distances ievērošanu. Komersants papildus var izvēlēties citas svešvalodas;

- iespēju robežās jāīsteno arī citi pasākumi cilvēku plūsmas ierobežošanai tirdzniecības vietās, kas veicinātu Veselības ministrijas rekomendāciju ievērošanu attiecībā uz Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanu, kā arī sekojot līdzi Ekonomikas ministrijas mājaslapā publicētajām rekomendācijām.

Lai atbalstītu tirgotājus, it īpaši mazos tirgotājus, jauno prasību izpildē, Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi speciālu paziņojuma failu pircējiem. Tirgotājus var lejuplādēt un izmantot to bez maksas. Fails ir pieejams šeit.

Tāpat Ekonomikas ministrijas mājas lapā ir publicēti biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par šo prasību piemērošanu, kā arī papildu ieteikumi gan tirgotājiem, gan pircējiem maksimālas aizsardzības nodrošināšanai.