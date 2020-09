Covid-19 pandēmijā kosmētikas industrija vairāk pievērsās dabīgajai kosmētikai, secina 'Madara Cosmetics'

Covid-19 pandēmijā kosmētikas industrija vairāk pievērsās dabīgajai kosmētikai, atzina kosmētikas ražotāja "Madara Cosmetics" valdes loceklis Uldis Iltners.

Viņš norādīja, ka pirmais pusgads ir būtiski izmainījis kosmētikas pirkšanas paradumus, novirzot tos e-komercijas virzienā.

Iltners minēja, ka dabīgās kosmētikas nozare Eiropā turpina būt aktuāls un augošs kosmētikas segments. Veicot pirkumus internetā, kas ir raksturīga tendence Covid-19 laikam, cilvēki arvien biežāk iepazīstas un izvērtē kosmētikas sastāvdaļas un izcelsmi, dodot priekšroku dabas resursu izmantošanai.

Viņš uzsvēra, ka Covid-19 situācija daudzām tirdzniecības vietām lika pārdomāt darbības stratēģiju un pārorientēties uz moderniem dabīgās kosmētikas zīmoliem. ""Madara Cosmetics" un "Mossa" šajā tirgus tendencē iederas ļoti labi. Kopumā pirmajā pusgadā sasniegtie rezultāti un gūtā pieredze mums ļauj ar optimismu skatīties arī uz šī gada atlikušo daļu," teica Iltners, atzīmējot, ka uzņēmuma mērķis 2020.gadā sasniegt 15 miljonu eiro apgrozījumu paliek spēkā.

Tāpat viņš prognozēja, ka e-komercijas attīstība turpināsies.

Iltners atzina, ka Latvijas parfimērijas un kosmētikas nozares specifika un tās pievienotā vērtība slēpjas augstajā nozares eksporta īpatsvarā un inovācijās, radot jaunus produktus, kur roku pieliek arī Latvijas zinātnieki. Vairāk nekā 75% no Latvijā saražotās kosmētikas tiek eksportēta.

"Esošā tirgus situācija gan mūs, gan citus nozares uzņēmumus piespieda pievērst lielāku uzmanību e-komercijas tirdzniecības kanāliem. Mēs palielinājām šo fokusu, strādājām gan pie uzlabojumiem paša uzņēmuma e-komercijas platformā, gan sadarbības stiprināšanu ar citiem e-komercijas kanāliem mērķa tirgos," sacīja Iltners.

Viņš atzīmēja, ka par spīti stingrajiem tirdzniecības ierobežojumiem daudzās Eiropas valstīs, šis ir bijis arī veiksmīgs periods jaunu klientu jeb fizisko veikalu piesaistei, piemēram, Vācijā un Francijā uzņēmums pirmajā pusgadā ir sācis darbību vairākos desmitos jaunu tirdzniecības vietu.

Tāpat investīcijas jaunos produktos rezultējušās ar to, ka jaunie produkti uzņēmumam pirmajā pusgadā kopā pienesuši 793 000 eiro.

Jau ziņots, ka "Madara Cosmetics" koncerna apgrozījums šogad pirmajā pusgadā bija 8,217 miljoni eiro, kas ir par 47% vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, bet koncerna peļņa pieaugusi 2,2 reizes un bija 1,807 miljoni eiro.

Tostarp koncerna ieņēmumi no produkcijas pārdošanas Latvijā 2020.gada pirmajā pusgadā palielinājušies par 56,6% salīdzinājumā ar 2019.gada pirmo pusgadu, sasniedzot 2,282 miljonus eiro, ieņēmumi no produkcijas pārdošanas pārējās Eiropas Savienības valstīs auguši par 45,5%, sasniedzot 5,43 miljonus eiro, bet ieņēmumi no produkcijas pārdošanas citu valstu tirgos palielinājušies par 19,2%, veidojot 401,3 tūkstošus eiro.

Lielākais tirgus ārpus Latvijas "Madara Cosmetics" ir Somija. 2020.gada pirmajā pusgadā kompānijas ieņēmumi Somijā veidoja 1,32 miljonus eiro, kas ir par 2% mazāk nekā attiecīgajā periodā pērn.

Kompānijas lielākie īpašnieki ir Uldis Iltners (24,08%), Lote Tisenkopfa Iltnere (23,92%), Somijas "Transmeri Group Ab" (23,09%), Zane Tamane (7,61%) un Liene Drāzniece (6,83%). "Madara Cosmetics" akcijas kotē biržas "Nasdaq Riga" alternatīvajā tirgū "First North".