Covid-19 pārbaužu dēļ lidostās šovasar ir iespējams haoss

Starptautiskā lidostu padome Eiropā (ACI EUROPE) brīdina par riskiem, ka vasarā ceļotājiem būs jāpavada ilgas stundas Eiropas lidostās Covid-19 pārbaužu dēļ.

Ņemot vērā jau esošos un arvien gaidāmos ceļošanas ierobežojumu atvieglojumus gan Eiropā, gan ārpus tās epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās dēļ, Eiropas lidostas gaida brīdi, kad cilvēki atsāks ceļot. Ir paredzams, ka pasažieru satiksme pieaugs gandrīz trīskārtīgi – no 47 miljoniem pasažieru jau šomēnes līdz 125 miljoniem augustā.

Šis rādītājs joprojām nebūs ne tuvu tam ceļošanas līmenim, kāds tas bija pirms pandēmijas (2019.gada augustā Eiropas lidostas apkalpoja vairāk nekā 262 miljonus pasažieru), tomēr šāda pasažieru plūsmas pieauguma pārvaldīšana radīs lidostām iepriekš nepieredzētus operatīvos sarežģījumus. Jāņem vērā ierobežota vieta lidostu telpās. Tāpat ir paredzams vairāk maksimumstundu gaisa satiksmē. Lidsabiedrību pašreizējie plāni rāda, ka gaisa satiksme šai vasarā aktīvākā būs tieši maksimālās noslodzes periodos – tas ir vairāk nekā pagājušajā gadā un atsevišķās lidostās pat vēl vairāk nekā 2019. gada vasarā. Procesus, kas iepriekš veikti bez aizķeršanās, vairs nav iespējams veikt konsekventi papildu Covid-19 pārbaužu dēļ.

Ceļotājiem ir jārēķinās ar daudzām un dažādām Covid-19 pārbaudes. Tagad pasažieri ir spiesti veikt papildu pārbaudes lidostā ar mērķi pārbaudīt vīrusa testu sertifikātus, pasažieru lokācijas formas un karantīnas dokumentus. Šīs pārbaudes parasti veic valsts iestādes, lidsabiedrības un/vai virszemes apkalpojošie uzņēmumi. Tās atšķiras atkarībā no izlidošanas valsts un galamērķa un ir balstītas uz noteikumiem, kuri Eiropas mērogā joprojām ir lielākoties nesaskaņoti un mainīgi. Turklāt šīs pārbaudes tiek veiktas vairākas reizes gan izlidojot, gan ierodoties galamērķī, un vairumā gadījumu tās ir manuālas, kā rezultātā tās kļūst neefektīvas un ievērojami palēnina pasažieru apkalpošanas laiku. Piemēram, 77% Eiropas lidostu Covid-19 testu pārbaudes tiek veiktas divas un pat trīs reizes, ierodoties galamērķī.

“Ar katru dienu arvien reālāk šķiet, ka šajā vasarā ceļotājiem lidostās būs jāsaskaras ar plaša mēroga haosu. Absolūti un nekavējoties ir nepieciešams, lai valstu valdības paātrinātu efektīvu plānošanu, ņemot vērā dažādos problēmjautājumus, un vēl ciešāk sadarbojas ar lidostām un lidsabiedrībām,” pauž Starptautiskās Lidostu padomes Eiropā ģenerāldirektors Olivjē Jankovečs (Olivier Jankovec).

Tādējādi Starptautiskā Lidostu padome Eiropā mudina valstu valdības saskaņotā veidā pieņemt un ieviest ES Padomes ieteikumus attiecībā uz ceļošanu ES valstu ietvaros, tostarp ir aicinājums nodrošināt, ka valstis būs gatavas izdot kopīgus un sadarbībspējīgus ES digitālos Covid-19 sertifikātus vēlākais līdz 1. jūlijam un arī to, ka kopā ar Eiropas Komisiju atzīs gan digitālos, gan manuālos COVID-19 sertifikātus. Tāpat ir jāatrisina jautājums, ka pārbaudes ceļojuma ietvaros netiek veiktas divreiz. Viens no ieteikumiem ir izvietot pietiekami daudz personāla lidostās, lai nodrošinātu, ka manuālās pārbaudes un robežkontroles procesi neaizkavē ceļotājus. Padome arī aicina izvērtēt fiziskās distancēšanās prasības lidostās, ņemot vērā epidemioloģiskās situācijas attīstību un to, ka arvien pieaugošs skaits ceļotāju būs pilnībā vakcinēti.