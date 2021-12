Covid-19 paštestu piegādi par 4,16 miljoniem eiro uztic 'Brief'

Valsts aizsardzības loģistikas un iepirkumu centrs (VALIC) ir noslēdzis līgumu par aptuveni 4 miljoniem eiro ar uzņēmumu "Brief" par Covid-19 antigēnu paštestu iegādi, un prece uzņēmuma jāpiegādā līdz 9. decembrim.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

VALIC pirmo līgumu par Covid-19 antigēnu paštestu piegādi ir noslēdzis ar "Brief", par vienu testēšanas komplektu maksājot 1,04 eiro, kas bija summa, kas tika iesniegta sākotnējās sarunu procedūras laikā. Līguma kopējā summa par četriem miljoniem paštestu ir 4,16 miljoni eiro bez pievienotās vērtības nodokļa, informēja Aizsardzības ministrija.

Novembra izskaņā pirmo līgumu par šo testu piegādi bija plānots slēgt ar citu komersantu - "Ekspress laboratoriju", kas solījās testus piegādāt par 0,75 eiro, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās, jo neesot spējis testus piegādāt solītajā termiņā. Līdz ar to pašlaik pirmā iepirkuma izmaksas ir pieaugušas no 3 līdz 4,16 miljoniem eiro.

Saskaņā ar noslēgto vispārīgo vienošanos piegādes laiks paredzēts piecas darba dienas no līguma noslēgšanas brīža. Minētais nozīmē, ka "Brief" prece jāpiegādā līdz 9.decembrim.

"Brief" bija otrais pretendents, kas tika uzrunāts pēc "Ekspress laboratorija", jo bija ieguvis otro augstāko vērtējumu atbilstoši izvirzītajiem kritērijiem.

Saskaņā ar vispārīgās vienošanās noteikumiem piegādātajam, ja tas nepiegādā preci noteiktā termiņā, var tikt piemērots līgumsods 0,5% vai, ja valstī ir izsludināta ārkārtējā situācija - 1% apmērā, no nepiegādātās preces summas par katru nokavēto dienu, bet ne vairāk kā 10% apmērā no piegādes līguma kopējās summas.

Jau ziņots, ka iepriekš pēc iesniegto piedāvājumu izvērtēšanas VALIC tika pieņemts lēmums par vispārīgās vienošanās slēgšanu ar pieciem pretendentiem - "Ekspress laboratoriju", "Brief", "ADDO Defense", "A-biroju" un "A.Medical".

"Ekspress laboratorija" tika izvēlēta par pirmās partijas piegādātāju atbilstoši zemākajai cenai un īsākajam piegādes termiņam. "Ekspress laboratorija " piedāvājumā viena testa cena bija 0,75 eiro, taču uzņēmums no līguma slēgšanas atteicās.

Valdības sākotnēji pieņemtais regulējums paredzēja, ka no 6.decembra, veicot darba pienākumus klātienē, kur ir iespējams kontakts ar citiem darbiniekiem, pakalpojuma saņēmējiem vai apmeklētājiem, būtu jāveic regulāra Covid-19 testēšana divas reizes nedēļā, izmantojot antigēna paštestus, taču vēlāk lēmums tika mainīts un noteikts, ka darbinieku Covid-19 testēšana ar ātrajiem testiem būs brīvprātīga.

"Brief" šogad septembrī plānoja piegādāt dzeloņstiepļu žogu Latvijas-Baltkrievijas robežas aizsardzībai. Tomēr kavēto piegāžu dēļ Nodrošinājuma valsts aģentūra sadarbību ar "Brief" nolēma neturpināt.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis Kaspars Galkins skaidroja, ka VALIC ņēma vērā situāciju ar dzeloņstiepļu žoga nepiegādāšanu iekšlietu nozares vajadzībām. Aizsardzības ministrija konsultējās ar Iepirkumu uzraudzības biroju (IUB), kas savā atzinumā secinājis, ka iepirkums par žoga piegādi nav iemesls "Brief" izslēgšanai no paštestu iepirkuma.

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, pretendents no paštestu iepirkuma būtu izslēdzams, ja VALIC jau iepriekš būtu problēmas ar "Brief" citos iepirkumos, taču šādu problēmu centram nav. Tāpat "Brief" būtu izslēdzams, ja žoga iepirkuma jautājums būtu aizgājis līdz tiesai un noslēdzies ar spēkā stājušos spriedumu.

Kā liecina "Firmas.lv" informācija, "Brief" reģistrēts 2015. gada oktobrī, un tā pamatkapitāls ir 3000 eiro. Uzņēmuma vienīgā īpašniece ir Voita. 2020.gadā uzņēmums strādāja ar 6,048 miljonu eiro apgrozījumu un 683 024 eiro peļņu.