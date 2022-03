CSDD: sankcijas piemērotas 48 transportlīdzekļiem

VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” (CSDD) kā valsts nozīmes reģistra turētājs piemērojusi sankcijas 48 transportlīdzekļiem septiņos uzņēmumos.

Transportlīdzekļi pieder sankcionētām personām vai ir to turējumā, savukārt saskaņā ar uzlikto aizlieguma atzīmi šobrīd pēc to īpašnieku lūguma transportlīdzekļus nevar noņemt no uzskaites, nevar reģistrēt komercķīlas atzīmi un veikt īpašnieka maiņu.

Sankcionētie transportlīdzekļi ir dažāda veida, sākot no motocikliem, kvadricikliem, busiņiem, vieglajiem auto un līdz pat piekabēm, kas visdrīzāk paredzēti saimnieciskās darbības veikšanai. Arī izlaiduma gadu amplitūda ir vairāk nekā 30 gadu laika nogrieznī. Atsevišķi transportlīdzekļi tiek vērtēti, kā ekskluzīvāki transportlīdzekļi ar pērn vai šajā gadā pirmo reizi veiktu reģistrāciju, bet tādi ir tikai daži.

CSDD līdz ar citu valsts uzturēto reģistru deleģētajiem pārstāvjiem piedalās darba grupās, lai operatīvi īstenotu noteiktās sankcijas, kā arī rastu optimālus risinājumus to nodrošināšanai, informē uzņēmumā. Aktuālā informācija tiek nodota Tieslietu ministrijai, kurai noteikta koordinējošā loma sankciju piemērošanā attiecībā uz valsts uzturētajiem reģistriem.

Sankcijas piemērotas šādiem uzņēmumiem: SIA "Ezermaļu mežu īpašumi", SIA "Riga Fertilizer Terminal", SIA "Klauģu muiža RE", AS "Severstaļ Lat", SIA "Severstal distribution", SIA "Uralchem trading", SIA "Uralkali trading".