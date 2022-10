Cūkgaļas cena Latvijā būtiski augusi

Latvijā cūkgaļas cena šogad augustā bija vidēji par 35,1% lielāka nekā attiecīgajā mēnesī pirms gada un par 10,6% lielāka nekā šogad jūlijā, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Vienlaikus Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena 2022. gada augustā bija vidēji par 38,5% lielāka nekā 2021. gada augustā. Tostarp Vācijā cūkgaļas cena gada laikā palielinājusies par 43,8%, Lietuvā - par 35,9%, Dānijā - par 21,7%, Polijā - 42,3%, bet Igaunijā - par 23,5%.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa augustā Latvijā maksāja vairāk nekā vidēji ES - ES cūkas liemeņa tirgus cena augustā bija vidēji 201,3 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā - 207,11 eiro par 100 kilogramiem.

Tajā pašā laikā Igaunijā cūkas liemeņa tirgus cena šogad augustā bija 183,53 eiro par 100 kilogramiem, Vācijā - 203,44 eiro, Dānijā - 176,1 eiro, Polijā - 204,72 eiro, bet Lietuvā - 197,62 eiro par 100 kilogramiem.

Departamentā atzīmē, ka 2022. gada pirmajā pusgadā salīdzinājumā ar 2021. gada attiecīgo periodu nokauto dzīvnieku skaits ES ir samazinājies par 3,1%, savukārt Latvijā palielinājies par 7,9%. Vienlaikus saražotās gaļas daudzums ES attiecīgajā periodā samazinājās par 3,9%, bet Latvijā pieauga par 7,8%.

ES importa apmēri 2022. gada pirmajā pusgadā palielinājās par 17,9%, tostarp imports pieauga no Čīles, bet par 8,2% samazinājās no Šveices un par 19,9% - no Norvēģijas.

Tikmēr ES eksporta apmēri noteiktiem cūku produktiem 2022. gadā pirmajā pusgadā samazinājās par 24,8%. Eksports palielinājās par 45,5% uz Japānu, par 36,8% - uz Filipīnām un par 65,5% uz Dienvidkoreju. Tikmēr cūku produkcijas eksports par 63% samazinājās uz Honkongu un par 60,1% - uz Ķīnu.

Ministrijā atzīmē, ka galvenie cūku produktu eksportētāji pasaulē 2022. gada pirmajā pusgadā bija ES, ASV, Kanāda un Brazīlija.