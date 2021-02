Cūkgaļas cena Latvijā decembrī bija vidēji par 44,3% zemāka nekā gadu iepriekš

Cūkgaļas cena Latvijā 2020.gada decembrī bija vidēji par 44,3% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī, liecina Zemkopības ministrijas (ZM) Tirgus un tiešā atbalsta departamenta dati.

Eiropas Savienībā (ES) cūkgaļas cena pērn decembrī bija vidēji par 34,1% zemāka nekā 2019.gada attiecīgajā mēnesī, tostarp Lietuvā cūkgaļas cena decembrī bija par 43,3% zemāka, Polijā - par 41% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī, Vācijā - par 39,6% zemāka, Dānijā - par 26,7% zemāka, bet Igaunijā - par 20,2% zemāka nekā pirms gada attiecīgajā mēnesī.

Publiskotie dati arī liecina, ka cūkgaļa decembrī Latvijā maksāja mazāk nekā vidēji ES. ES cūkas liemeņa tirgus cena 2020.gada decembrī bija vidēji 128,52 eiro par 100 kilogramiem, savukārt Latvijā - 117,1 eiro par 100 kilogramiem.

Tajā pašā laikā Dānijā cūkas liemeņa tirgus cena decembrī bija vidēji 142,83 eiro par 100 kilogramiem, Igaunijā - 140,8 eiro par 100 kilogramiem, Vācijā - 123,56 eiro par 100 kilogramiem, Polijā - 113,84 eiro par 100 kilogramiem, bet Lietuvā - 112,11 eiro par 100 kilogramiem.

Tāpat ZM Tirgus un tiešā atbalsta departamentā atzīmē, ka 2020.gada janvārī-oktobrī nokauto dzīvnieku skaits ES ir samazinājies vidēji par 0,7%, tostarp Latvijā bijis samazinājums par 10,9%.

Importētās cūkgaļas apmērs ES 2020.gada 11 mēnešos audzis par 4,3%, tostarp imports no Ķīnas audzis par 65%, no Serbijas - par 25%, no Izraēlas - par 7%, no Norvēģijas - par 5%, bet no Šveices - par 4%. Tajā pašā laikā importa apmērs no Čīles sarucis par 33%, bet no Taizemes - par 9%.

Savukārt ES cūkgaļas eksports 2020.gada 11 mēnešos audzis par 17,8%. Eksports pieaudzis uz Ķīnu - par 48%, Honkongu - par 34%, kā arī Vjetnamu - par 4%. Turpretī eksporta apmēri samazinājušies uz tādām valstīm kā Filipīnas - par 38%, Dienvidkoreja - par 28%, kā arī Japāna - par 22% un ASV - par 17%.

ZM prognozē, ka 2021.gadā ES cūkgaļas ražošana nedaudz samazināsies, kā arī ES eksports saruks par 10%, jo eksporta apmēri uz Ķīnu būtisku kāpumu neturpinās, ņemot vērā, ka Ķīna var sākt atgūt ražošanas apmērus.