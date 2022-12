'D Screens' Rīgā uzstādījis pirmo pašu radīto vides reklāmu ekrānu

Ir sperts pirmais lielais un nozīmīgais solis, lai uz pusotru gadu ieilgušais vides mediju inventāra trūkums Rīgā tiktu vērsts par labu, – "D Screens"* uzstādījis pirmo pašu spēkiem radīto vides reklāmu ekrānu-digitālo totēmu Baltijā, tādā veidā ne tikai veidojot Rīgu par digitalizācijas paraugu Baltijā, bet arī palielinot konkurenci un sniedzot jaunas iespējas reklāmdevējiem.

""D Screens" spēja pašu spēkiem gada laikā no A līdz Z Latvijā radīt lielāko (redzamais ekrāna diametrs ~92,5 collas) digitālo totēmu Baltijā ir apstiprinājums, ka jauno tehnoloģiju inovatīvs pielietojums un uzdrīkstēšanās spēj mainīt tirgus virzību. Vismaz 55 ekrānu uzstādīšana Rīgā tuvāko mēnešu laikā ir tikai viens no soļiem "D Screens" nākotnes attīstībā," pauž Ģirts Lagzdiņš, "D Screens" vadītājs.

Līdz 2021. gada sākumam vides mediji Latvijā pamazām digitalizējās, bet, salīdzinot ar kaimiņvalstīm, tas notika lēnāk. Pārmaiņas sākās līdz ar Rīgas domes izsludinātajām izsolēm par zemes nomas tiesībām Rīgā, kas paredzēja samazināt reklāmas formātu veidus, bet atļaut digitalizēt vides reklāmas konstrukcijas. Tas bija drosmīgs risinājumus gan pilsētai, gan uzņēmumiem, bet vienlaikus visiem Latvijā esošajiem vides medijiem bija vienādas iespējas attīstīt jaunus formātus.

To izmantoja arī "D Screens", laikus noreaģējot uz reālo konstrukciju nomas maksu līmeni, iegūstot nomas tiesības vienā no izsolēm un sākot attīstīt projektu, lai taptu industriāla līmeņa ekrāns, kas var izturēt lietu, salu, sauli, triecienus un, protams, ir vizuāli pievilcīgs, turklāt darbojas vairāk nekā piecus gadus.

"Kā jau daļa no "Ekspress Grupp", mēs visu balstām aprēķinos. Redzējām iespēju attīstīties un izmantojām to. Kā ierasts, visu sākām ar mājasdarbu un izpētes veikšanu. Apkopojām iespējamos ražotājus, bet diemžēl pandēmijas laikā ārzemju partneri nespēja piegādāt nepieciešamo ekrānu un konstrukciju daudzumu vajadzīgajos termiņos. Tad sapratām, ka jāuzloka piedurknes un jābūvē pašiem, un negaidīti dzima "Made in Latvia" produkts," atklāj Lagzdiņš.

Rezultātā 12 mēnešu laikā ideja tapa jaunā vides reklāmas risinājumā, kas ir galvas tiesu lielāks nekā līdz šim tirgū pieejamie 76-86 collu ekrāni ("D Screens" piedāvā 92,5 collas). "D Screens" jaunā ekrāna maksimālais spilgtums pie līdzvērtīga elektrības patēriņa ir līdz pat 60% lielāks nekā tirgū pieejamiem. Arī izšķirtspēja ir augsta, jo konstrukciju pamatā esošā tehnoloģija ir aizgūta no tirdzniecības centros izvietotajiem ekrāniem, kas paredzēti skatīšanai tuvumā.

"D Screens" komanda savu digitālo vides reklāmas konstukciju nodēvējuši par "CityLight+", pamatojoties uz risinājuma priekšrocībām: novietojums, kvalitāte un izmērs.

"92,5 collas uz lapas ir tikai skaitlis, ko pārvēršot metriskajā sistēmā, iegūstam 2 metrus augstu un 1,25 metru platu redzamo ekrānu (pati konstrukcija ir 2,5m x 1,4m). Taču – ņemot vērā, ka līdz šim līdzīga formāta risinājumiem Rīgas ielā ir redzami 76-86 collu ekrāni, tad šis risinājums matemātiski sanāk radniecīgs Ņujorkas centrā esošajiem ekrāniem, nevis tam, ko līdz šim Baltijā esam redzējuši."

Ekrānu kvalitāti raksturo divi būtiski aspekti: spilgtums un izšķirtspēja. Tehnoloģijas īpatnība ļauj nodrošināt daudz plašāku gaismas spilgtuma diapazonu (augstākā robeža ir līdz pat par 60% spilgtāka nekā LED ekrāniem). Ko tas nozīmē gājējiem un autovadītājiem? Skaidri redzamu attēlu tiešos saules staros un limitētu gaismas piesārņojumu tumšajā dienas laikā. Tiesa, "D Screens" turpinās jau ierasto praksi ekrānus izslēgt nakts laikā, kur talkā nāk gaismas sensoru uzstādīšana visos ekrānos.

Stendi atrodas 50 cm attālumā no brauktuves malas, tuvu krustojumiem un "iemīļotajām" sastrēguma vietām;

"D Screens" ekrāni būs ne tikai reklāmas laukumi, bet arī informācija par laika apstākļiem, situāciju uz ceļiem un aktuālām ziņām.

"Esam pierādījuši, ka spējam ne tikai sapņot, bet arī attīstīt un būvēt. Līdztekus vēl 55 jaunu jaunu ekrānu uzstādīšanai tuvāko mēnešu laikā mūsu nākamais lielais izaicinājums ir dati un vides mediju mērījumi. Protams, jau atkal pielāgojot jaunākās tehnoloģijas Rīgas ielām," nākotnes attīstības plānus ieskicē Lagzdiņš.

Vides reklāmas uzņēmums "D Screens" dibināts 2011. gadā, taču AS "Delfi" par uzņēmuma īpašnieku kļuva 2017. gadā. 2021. gadā uzņēmuma apgrozījums bija 445 tūkstoši eiro un tas strādāja ar zaudējumiem 228 tūkstošu eiro apmērā.

* "D Screens" ir portāla "Delfi" īpašnieka AS "Delfi" meitas uzņēmums.