Dabas aizsardzības pārvalde vērsīsies pret mežistrādes uzņēmumu

Dabas aizsardzības pārvalde (DAP) sašutusi par mežistrādes uzņēmuma "Stiga RM" sākto reklāmas kampaņu, kurā tas aicina mežu īpašniekus steigties pārdot koksni, pirms šos īpašumus ir apsekojuši DAP speciālisti un atraduši aizsargājamos biotopus. DAP šo reklāmu uzskata par maldinošu un vērsīsies ar sūdzību Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), pieprasot pārtraukt tās pārraidīšanu, vēstī LNT Ziņas.

DAP šopavasar ir sākusi "dabas skaitīšanas" trešo sezonu un tās laikā 247 dabas eksperti pētīs Latvijas teritoriju, uzskaitot Eiropas Savienības (ES) nozīmes aizsargājamos biotopus – viendabīgas teritorijas, kurās sastopama liela bioloģiskā daudzveidība. Marta beigās jau ir izsūtītas informatīvas vēstules 30 tūkstošiem zemju īpašnieku, ka tiks skatītas dabas dzīvotnes viņa zemes vienībā vai var tikt šķērsots īpašums, lai inventarizētu blakus esošo zemes vienību. Savukārt kopš pagājušās piektdienas "Kurzemes radio" skan "Stiga RM" apmaksāta reklāma, kurā tiek apgalvots, ka DAP savā vēstulē nepatiesi norādot, ka aizsargājamā biotopa atrašana nenozīmē automātisku saimnieciskās darbības ierobežojumu noteikšanu. Tādēļ uzņēmums reklāmā aicina mežu īpašniekus nekavējoties rīkoties: "Pēc šādas vēstules saņemšanas, aicinām nekavējoties uzsākt mežistrādi pirms jūsu mūža ietaupījumi tiks pārvērsti dabas parkā, uz kuru varēsiet doties tikai ogot un sēņot."

DAP uzņēmuma izplatīto informāciju uzskata par maldinošu un vērsīsies PTAC, lai pārtrauktu turpmāku šīs reklāmas publiskošanu, tā LNT Ziņām norādīja DAP ģenerāldirektora vietniece dabas aizsardzības jomā Gunta Gabrāne. "Ja uzņēmums strādā, pēc esošiem datiem, ar 8 miljonu peļņu, kāpēc viņš apmaksā šāda veida reklāmu, kas mērķēts citiem mežu īpašniekiem? Drīzāk tā ir cilvēkus iebiedējoša informācija, kas ir nepatiesa, lai mazie meža īpašnieki izlemtu, ka ir pirmais mirklis, lai pārdotu savu mežu. Un tad es vēršos pie šī uzņēmuma un atdodu viņam savu koksni pie šā brīža steidzamajām cenām, jo, "nedod dies'" tiks uzlikt mikroliegums. Es nevaru nosaukt to par krāpniecību, bet tā ir ekonomiska spēle, lai gūtu vēl lielāku peļņu, ko spēlē šis uzņēmums," skaidro Gabrāne.

Uzņēmējs Andris Ramoliņš LNT Ziņām gan kategoriski noliedza ieinteresētību. Šī reklāma tapusi, jo uzņēmums "Stiga RM" iestājoties par taisnīgumu un tiesisko paļāvību. "Es neesmu pret zaļo vērtībām. Es esmu pret to, ka uzliek ierobežojumu. Bet no sākuma sakārtojiet kompensācijas mehānismu! Es pats visus savus 6 000 ha varu padarīt par zaļiem, tikai man par to samaksājiet, cik tas maksā," norāda A.Ramoliņš.

DAP LNT ziņām atzīst, ka pārvaldei šī gan neesot pirmā saskarsme ar uzņēmēju, kurš uz dabas skaitīšanas rēķina vēloties nopelnīt. Pagājušajā gadā uzņēmums "Dižozols" esot sūtījis vēstules zemju īpašniekiem ar tādu pašu saukli un biedējis, ka DAP veiks inventarizāciju, noteiks mikroliegumu, tādēļ aicinājis nodot tam apsaimniekošanā mežu. Pārrunās ar DAP ticis noslēgts mierizlīgums un šādas informācijas izplatīšanu pārtraucis.

No aprīļa līdz novembrim DAP ir plānojusi apsekot gan valstij un pašvaldībām, kā arī privātīpašniekiem piederošus īpašumus 91 Latvijas novadā.