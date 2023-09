Darba sludinājumā sola algu no 2 līdz 10 tūkstošiem eiro. Kā to saprast?

Nereti darba sludinājumos Latvijā vakances piedāvātājs norāda nevis precīzu atalgojumu, bet gan atalgojuma amplitūdu, kas var būt arī visai plaša. Piemēram, kādas kredītiestādes sludinājumā atalgojums klientu attiecību vadītāja pozīcijai norādīts no 2000 līdz pat 10 000 eiro bruto.

"Delfi Bizness" skaidro, kāpēc darba devēji izvēlas šādu praksi un kā darba ņēmējam saprast, uz kādu algu tad galu galā var cerēt, piesakoties šādam darba sludinājumam.

Atklātība nav patīkama

Talantu piesaistes uzņēmuma "FindAda" vadītāja Ināra Mukāne-Mirtezani atgādina, ka jau vairākus gadus Latvijā darba sludinājumos obligāti cita starpā jānorāda arī piedāvātais atalgojums. Skatoties sludinājumus, var redzēt, ka daļā atalgojums ir norādīts kā konkrēts cipars, daļā – nav norādīts vispār, biežāk uzņēmumu mājaslapās un "LinkedIn" sludinājumos, tomēr visbiežāk atalgojums tiek norādīts amplitūdā no–līdz.

"No vienas puses, ienākumu līmenis ir viena no tabu tēmām mūsu kultūrā un sabiedrībā, no otras puses – organizācijas Latvijā bieži vien vēl nav tajā briedumā, lai varētu atklāti runāt par atalgojumu," saka eksperte.